Logoped till Logopedverksamhet i Dalarna, Falun/Ludvika
2025-09-08
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Dietist- och logopedverksamheten Dalarna är en basenhet inom Division Medicinsk service. Vi har verksamhet på lasaretten i Avesta, Ludvika, Falun och Mora samt Dietistverksamhet i Primärvården. Vi är sammanlagt ca 50 personer som arbetar i verksamheten. Logopedverksamheten består av de två enheterna mottagningslogopedi samt neuro- /röstlogopedi. Vi samarbetar med logopedutbildningen i Uppsala och handleder regelbundet logopedstudenter.
Vi erbjuder tidsbegränsad anställning 2025-09-01 t o m 2026-09-15.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en logoped till någon av våra trevliga mottagningar i Dalarna. Tjänsten kan ha placeringsort i antingen Falun eller Ludvika. Fokus för tjänsten är barnlogopedi, men andra diagnosområden kan bli aktuella. Arbetet innebär stor variation. Du kommer att arbeta självständigt, men vi lägger stor vikt vid samverkan med logopedkollegor och andra verksamheter. Vi arbetar länsövergripande där vi har regelbundna träffar inom varje diagnosgrupp för diskussioner och utvecklingsarbete. Du blir del av en kompetent arbetsgrupp där det kollegiala stödet är centralt och bidrar till vårt goda arbetsklimat. Det dagliga patientarbetet består av bedömning, behandling samt rådgivning till patienter, anhöriga och andra yrkeskategorier. Vi bedriver gruppverksamhet inom flera diagnosområden.
Till dig som är nyutbildad erbjuder vi regelbunden handledning av en erfaren kollega samt avsatt tid för introduktion och auskultationer. Alla nyanställda erbjuds introduktion av erfaren kollega.
Kvalifikationer
Krav:
Legitimerad logoped
Meriterande:
Tidigare yrkeserfarenhet som mottagningslogoped
Erfarenhet av att handleda studenter
Handledarutbildning Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga och ett gott bemötande. Du är positiv samt flexibel och kan anpassa arbetssätt efter patientens och verksamhetens behov. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Så ansöker du
Intervjuer påbörjas under augusti.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:459". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Enhetschef
Hanna Slott Öjenhed 023-491395 Jobbnummer
9498306