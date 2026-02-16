Logoped till hörselvården barn och ungdom, Karlstad
Region Värmland / Logopedjobb / Karlstad Visa alla logopedjobb i Karlstad
2026-02-16
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Din arbetsplats
Vi är ett habiliteringsteam inom Hörselvården med många professioner som arbetar med
hörselskadade/döva barn och deras familjer.
Vi söker nu en logoped till vårt habiliteringsteam då nuvarande logoped kommer att vara föräldraledig c:a ett år. Arbetet är mycket varierat och vi möter barn/ungdomar enskilt och i grupp samt familjer, pedagoger och andra professioner som finns runt barnet. Teamet är placerat på Centralsjukhuset i Karlstad men verkar i hela länet. Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
I tjänsten ingår bland annat att språklig bedömning och behandling, information och utbildning kring hörsel och språk till föräldrar och förskola/skola samt regelbundet arbete i barngrupp. Då vi arbetar i team innebär det att vi tillsammans genomför gemensamma patientbesök.
Du kommer att få stöd och möjlighet att inhämta kunskap kring barn med hörselskador och deras språkutveckling, möjligheter till studiebesök ges. Lästid ingår i tjänsten.
Dina kunskaper/kompetenser
För att vara kvalificerad för tjänsten krävs det att du är legitimerad logoped. Då arbetsuppgifterna är mycket specialiserade kring barn med hörselskador är det bra om du har minst ett års erfarenhet av logopedyrket. Det är även meriterande om du har kunskaper om hörselnedsättning, AVT (auditiv verbal terapi) utbildning, erfarenhet från arbete med barn och habiliteringsarbete i familjer och/eller kunskaper i teckenspråk.
Som person har du lätt för att samarbeta med andra. Du har en positiv och problemlösande attityd med förmågan att se möjligheter istället för hinder. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och arbetsgruppen har betydande delaktighet i rekryteringsprocessen.
Körkort är ett krav då resor i tjänsten förekommer.
Anställningsintervju sker fortlöpande. Välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/260363". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hörselvård Kontakt
Eva Mjörnerud, avdelningschef 010-8317422 Jobbnummer
9743701