Logoped till Hjälpmedelsmottagning Kommsyn i Lund

Vill du ha ett varierande arbete i din roll som logoped? Har du dessutom ett intresse för teknik? Då ska du passa på att ta möjligheten att arbeta som logoped hos oss!
Verksamhetsområde (VO) hjälpmedel ingår i förvaltningen Psykiatri, habilitering och hjälpmedel. Förvaltningen har drygt 4 500 medarbetare och har verksamhet på flertalet orter i Skåne. VO hjälpmedel ansvarar för samtliga hjälpmedelsområden som finansieras av Region Skåne. Här ingår hjälpmedel till personer med rörelse-, syn-, hörsel-, kommunikations- och kognitionsnedsättningar, medicinska behandlingshjälpmedel, ortopedtekniska hjälpmedel samt läkemedelsnära produkter. I Skåne är ansvaret för hjälpmedelsområdet rörelse, kommunikation och kognition uppdelat mellan kommunerna och Region Skåne, där regionen ansvarar för hjälpmedel till barn och ungdomar upp till 20 års ålder och kommunerna för personer över 20 år. Undantag är specifika hjälpmedel såsom elrullstolar och flertalet kommunikationshjälpmedel.
Hjälpmedelsverksamheten är uppdelad i två områden, område lager/logistik samt område mottagningar där den patientnära verksamheten bedrivs. Vi har fem hjälpmedelsmottagningar vars arbete präglas av respektfullt bemötande, positivt engagemang, nära samarbete och bred kompetens. Här arbetar enhetssekreterare, hjälpmedelskonsulenter och hjälpmedelstekniker tillsammans med patienten i fokus.
Hjälpmedelsmottagning Kommsyn ansvarar för hjälpmedelsområden inom kommunikations- och kognitionshjälpmedel, datorbaserade synhjälpmedel, alternativ telefoni samt hörseltekniska hjälpmedel. I enheten ingår även Datateket där råd och stöd kring utvecklande appar, tv- och datorspel samt kontaktstyrda leksaker ges.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Vi välkomnar en logoped till Hjälpmedelsmottagning Kommsyn och teamet som ansvarar för kommunikations- och kognitionshjälpmedel. Du ingår i ett team med arbetsterapeuter, logopeder och IT-tekniker.
Som logoped hos oss arbetar du med kommunikationshjälpmedel inom områdena alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) samt läs- och skriv. Du arbetar på uppdrag av förskrivare. Arbetet innefattar rådgivning, hjälpmedelsutprovning, uppföljning och utbildning till förskrivare, patienter och nätverk. De patienter som du träffar är både barn och vuxna med mycket varierade funktionsnedsättningar och diagnoser. Du växlar mellan att arbeta självständigt och att vara en del av ett team där du bidrar med din specifika kompetens som logoped. Patientbesök har du på våra mottagningar, på förskrivarnas arbetsplatser eller hemma hos patienten. Det innebär att resor i tjänsten förekommer. Resorna görs med kollektivtrafik eller poolbil.
Hos oss används puls- och förbättringstavlor som en del av Lean-arbetet, där avvikelser och förbättringar hanteras löpande. Samtliga enheter inom Hjälpmedelsverksamheten använder detta arbetssätt, och hjälps åt att tillsammans förbättra verksamheten utifrån denna gemensamma struktur.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad logoped med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Resor i tjänsten förekommer och det krävs därför giltigt B-körkort. Tidigare klinisk erfarenhet av arbete med grafisk AKK och datorbaserade hjälpmedel är meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet från habilitering och/eller neurologi. Vi ser det som en tillgång om du har arbetat med läs- och skrivsvårigheter.
Som person är du kreativ, nyfiken och tycker om att ta dig an nya utmaningar. Vi ser det som en förutsättning att du uppskattar att möta människor och att ge råd och stöd. Du trivs med att informera och utbilda andra och du har ett genuint intresse av teknik. Vi söker dig som har en god förmåga till att prioritera och planera dina arbetsuppgifter och samarbeta med andra, samt har förmåga att hantera många arbetsuppgifter samtidigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, självständighet och flexibilitet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
