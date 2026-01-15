Logoped till Habiliteringsmottagning barn och unga i Malmö
2026-01-15
Gör skillnad. Varje dag.
Är du logoped och vill arbeta i en verksamhet där barns utveckling, kommunikation och delaktighet står i centrum? Välkommen till Habiliteringsmottagning barn och unga i Malmö där du blir en viktig del av ett engagerat och tvärprofessionellt team.
Habiliteringsmottagning barn och unga i Malmö vänder sig till barn och ungdomar upp till 17 år med varaktiga funktionsnedsättningar, såsom rörelsenedsättningar, autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning. Vår verksamhet bygger på ett barn- och familjecentrerat arbetssätt där delaktighet, trygghet och helhetssyn är centrala delar.
Hos oss arbetar cirka 30 medarbetare i tvärprofessionella team med bred kompetens och ett stort engagemang. Tillsammans strävar vi efter att stärka individens möjligheter att utvecklas och skapa en fungerande vardag utifrån sina egna förutsättningar. Vi erbjuder en arbetsmiljö där samarbete, respekt och ett varmt mottagande präglar vardagen och där digitala arbetssätt är en naturlig del av vår verksamhet.
Titta gärna på våra filmer där våra medarbetare berättar om hur det är att arbeta hos oss. https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/jobba-hos-oss/medarbetare-berattar/Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Som logoped hos oss arbetar du med bedömning och behandling av barn och ungdomar med kommunikations-, tal- och språksvårigheter samt med barn och unga som har ät- och sväljsvårigheter. Du bidrar med logopedisk kompetens i teamets samlade arbete och ger handledning, information och stöd till barnets familj och närmiljö. Arbetet sker både digitalt och fysiskt, individuellt och i grupp, och bygger på ett nära samarbete med andra professioner inom mottagningen. Du deltar i planering och utvärdering av insatser tillsammans med familjer och nätverk, och du arbetar alltid med fokus på barnets delaktighet, utveckling och kommunikativa möjligheter. Som ny på arbetsplatsen kommer du att få tillgång till handledning av erfaren kollega
Anställningen är tidsbegränsad och gäller i 363 dagar (ett år minus två dagar). Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad logoped och som har goda kunskaper i svenska motsvarande nivå C1. Det är meriterande om du har erfarenhet av habilitering, av att arbeta med barn och unga och av alternativa och kompletterande kommunikationssätt.
För att lyckas i rollen behöver du ha god samarbetsförmåga, kunna arbeta självständigt och vara trygg med att anpassa ditt arbetssätt utifrån familjers och barns behov. Du är engagerad, lyhörd och positiv i din yrkesroll och du ser möjligheter i utveckling, samarbete och nya arbetssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret sker innan eventuell anställning.
I den här rekryteringen sker löpande urval. Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Sara Andersson, Teamledare och logoped 040-6730886
