Logoped till Habiliteringen inom område Barn och unga vuxna
2025-08-18
Är du en lagspelare som söker ett omväxlande och utmanande arbete?
Välkommen till oss på habiliteringen inom Område Barn och unga vuxna!
Vi är en arbetsplats som gör skillnad varje dag! Vi söker en logoped till våra specialistenheter med fördelningen 60% Vuxenhabilitering (VH) och 40% Barn- och ungdomshabilitering (BUH).
Här arbetar vi i team, med målet att allsidigt främja utveckling av bästa möjliga funktionsförmåga, aktivitet och delaktighet, samt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande hos den enskilde individen.
Målgruppen på VH är personer från 18 år och uppåt med specifika, sammansatta funktionsnedsättningar pga medfödd eller tidigt förvärvad skada/sjukdom. Vuxenhabiliteringen är en specialistresurs som tar emot remisser från kommunerna och primärvården i Jämtland/Härjedalen för fördjupade, tvärprofessionella och tidsmässigt begränsade insatser. Insatserna kan vara utredande och/eller behandlande och kan ges genom individuella kontakter, i grupp, genom utbildningar och konsultationer.
Verksamheten på BUH vänder sig till barn och ungdomar med medfödda eller förvärvade funktionsnedsättningar som ger svårigheter i vardagen. Enheten är organisatoriskt indelad i fyra team: barnteam, ungdomsteam och två autismteam. Utöver grunduppdraget har verksamheten ansvar för tilläggsuppdragen Ätteam, Rehabteam och Riskbarnsuppföljning.
I teamet jobbar man nära varandra och har ett mycket gott samarbetsklimat mellan de olika yrkeskategorierna. Teamen består av arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska/uroterapeut, och teamsekreterare. Vi har behov av utökad logopedresurs med intresse av patientgrupperna samt teamarbete.
Som logoped i teamet på VH bidrar du med logopediskt perspektiv i teamarbetet. I dina arbetsuppgifter ingår det att utreda och behandla insatser gällande tal, röst, språk, kommunikation samt dysfagi/ät- och sväljförmåga.
Insatserna utformas och planeras utifrån varje patients specifika behov, egna mål och förutsättningar. Arbetet utförs både på mottagning, digitalt och på annan plats. I arbetet ingår även utbildnings- och informationsarbete.
Logopeden är även en del i uppföljningar enligt nationella kvalitetsregister som CPUP.
Som logoped inom BUH kommer du att ha uppgifter av avgränsad karaktär.
Då tjänsten är placerad på VH är det även där du kommer att ha din huvudsakliga tillhörighet gällande APT, behandlingskonferenser, planeringsdagar mmKvalifikationer
Krav: Legitimerad logoped.
ÖVRIGT
Vi söker dig som är legitimerad logoped med ett intresse för och nyfikenhet på målgruppen. Erfarenhet av målgruppen samt teamarbete är meriterande. Du ska vara intresserad av att medverka i kvalitets- och verksamhetsutveckling. Arbetet ställer stora krav på samarbetsförmåga, flexibilitet och initiativförmåga samt förmåga att arbeta självständigt. Stor vikt läggs därför vid personlig lämplighet
Meriterande är erfarenhet och ett intresse av arbete inom habilitering.
Även erfarenhet inom tillämpad beteendeanalys och intensiv beteendeterapi och/eller adekvat vidareutbildning som tex AKKtiv föräldrautbildning är meriterande. Ersättning
