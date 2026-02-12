Logoped sökes till rehabenheten på Lasarettet i Enköping, vikariat 1 år
Region Uppsala / Logopedjobb / Enköping Visa alla logopedjobb i Enköping
2026-02-12
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Enköping
, Knivsta
, Håbo
, Västerås
, Heby
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde geriatrik, rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum
Välkommen till Lasarettet i Enköping - stor omtanke i litet format!
Hos oss arbetar cirka 700 engagerade kollegor i en miljö där nära samarbete och gemenskap är självklarheter. Vi finns i en expansiv region med smidiga pendlingsmöjligheter till Stockholm, Uppsala och Västerås. För dig som överväger att flytta för att bo nära ditt jobb så har Enköpingsregionen mycket att erbjuda. Lasarettet bedriver akut och planerad vård för cirka 72 000 invånare i Enköping, Håbo och Södra Heby och vi har även specialistuppdrag inom hela Uppsala län. Hos oss kan du göra skillnad - för patienterna och för verksamheten - i en arbetsmiljö där vi ständigt utvecklas tillsammans. Vill du bli en del av vårt team? Varmt välkommen till Lasarettet i Enköping!
Vår verksamhet
Rehabenheten består idag av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logoped och kuratorer. På enheten värdesätter vi gott samarbete och vi arbetar i multiprofessionella team kring patienten. Omtanke, trygghet och arbetsglädje genomsyrar vår vardag såväl vid patientmöten som mellan kollegor. För att motivera våra patienter är bemötande en viktig del i vårt arbete och därför erbjuder vi alla medarbetare utbildning i motiverande samtal. Kompetensutveckling är något vi värdesätter inom vår verksamhet. Det finns god möjligheter till nära samarbete med logopedkollegor på Akademiska sjukhuset. Kunskapsutveckling sker bland annat genom nätverk och tvärprofessionella möten i regionen.
Ditt uppdrag
Som logoped är ditt uppdrag att arbeta personcentrerat utifrån patienternas individuella förutsättningar och behov. Du arbetar ofta individuellt men vid behov tillsammans i team för bästa möjliga bedömning och rehabilitering, målet är att uppnå optimal funktionsförmåga och livskvalitet för patienten.
Dina arbetsuppgifter är att diagnostisera och behandla sväljsvårigheter, språk-, röst- och talstörningar, förskriva hjälpmedel samt ge information och handledning till anhöriga och personal. Du träffar patienter på alla vårdnivåer, både i slutenvård, i hemmet och på mottagning. Arbetet sker huvudsakligen inom strokevårdkedjan, men du kommer även arbeta med andra patientgrupper. Här kan du räkna med ett varierande arbete med berikande arbetsuppgifter. Handledning av studenter ingår i uppdraget. Publiceringsdatum2026-02-12Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad logoped, gärna med tidigare erfarenhet av arbete inom neurologopedi.
B-körkort
Din kompetens
Du är en engagerad och positiv kollega som vill vara med och påverka och utveckla vår verksamhet. Som person har du god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team samtidigt som du känner stort ansvar för din egen insats och våra patienter. Du tycker att professionellt och trevligt bemötande, kanske med en nypa humor, är ett värdefullt verktyg för att skapa goda relationer till patienter och kollegor.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett vikariat under ett år då en av våra logopeder ska vara föräldraledig. Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten eller vår verksamhet är du välkommen att kontakta:
Mari Gammelgård, avdelningschef Rehabenheten, 0171-41 81 32, mari.gammelgard@regionuppsala.se
Marie Björk, avdelningschef, HP Stroke, Akademiska sjukhuset, 018-611 53 28Marie.hansson.bjork@akademiska.se
Facklig företrädare, Anna Westlöf. Mail: anna.westlöf@regionuppsala.se
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vänta inte med att skicka in din ansökan då vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LE20/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
745 25 ENKÖPING Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9739909