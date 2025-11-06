Logoped sökes till Barnhabiliteringen i Halmstad
2025-11-06
Vill du arbeta i team och få ett riktigt intressant jobb där du gör skillnad? Då är du välkommen att söka denna tjänst!Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår bedömning och behandling vid oralmotoriska svårigheter, tal- språk- och kommunikationssvårigheter, ät- och sväljproblem samt utprovning och förskrivning av kommunikationshjälpmedel.
I din roll ingår även att ge information och rådgivning till föräldrar och andra i patientens nätverk, t.ex. TAKK och Akktiv kurser.
Logopeden ingår i ett habiliteringsteam med arbetsterapeut, kurator, specialpedagog, logoped, psykolog, sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast samt läkare och dietist.
Om arbetsplatsen
Habiliteringen i Halmstad är en av tre mottagningar i Halland som ger habiliterande insatser till barn, unga och vuxna med olika former av funktionsnedsättningar. Avdelningen är indelad i tre team varav två arbetar med barn upp till 18 år och ett med vuxna från 18 år.
Så här svarar några logopeder på frågan vad som är det absolut bästa med att jobba som logoped i Region Halland:
"Det finns möjlighet att ta stöd i utprovning/introduktion/utbildning/uppföljning av AKK (AKK-processen) av DAKO i Halland."
"Det finns möjlighet att självständigt planera sitt arbete utifrån vårt flextidsavtal."
"På barnsidan har Habiliteringen i Halland utredningsansvar där logopeden har en självklar del. Man träffar barnen innan diagnos är konstaterad."
"Det upplevs positivt och utvecklande med det täta teamarbetet där vi ofta har gemensamma besök och insatser med t.ex. specialpedagog i teamet."
"Att vi har möjligheter att åka ut till förskola, skola, hembesök, och arbetsplatser." Kvalifikationer
Vi söker dig som har legitimation som logoped. Vi ser gärna att du har erfarenhet som logoped inom habiliteringsverksamhet. Det är också en fördel om du har kunskaper och kännedom om Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK). Körkort B erfordras då tjänsten innefattar hem- och skolbesök.
Du som söker har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och kan på ett tydligt och enkelt sätt presentera och kommunicera information. Du är öppen för förändringar och nya idéer som bidrar till att förbättra verksamheten och delar även med dig av din kunskap. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret. Vänligen medta ett aktuellt utdrag om du blir kallad till intervju.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka vi kan erbjuda dig som anställd.
vi kan erbjuda dig som anställd.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön
