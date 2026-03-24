Logoped med intresse för mottagningsarbete med barn och ungdomar
Vill du arbeta på en liten mottagning med barn och ungdomar?
Vårt anställningserbjudande
Vi söker dig som är logoped och har intresse av att arbeta med utredning och behandling av barns tal och språk samt läs- och skrivsvårigheter.
Logopedkliniken har flera mottagningar i norra Stockholm. Mottagningen på Lidingö är belägen i samma lokaler som BVC och MVC och ni är två logopeder på mottagningen. Som logoped hos oss erbjuds du rikliga möjligheter till intern fortbildning i form av ämnesspecifika möten och utvecklingsdagar och utöver detta har du tillgång till klinikens övriga medarbetare och deras kompetens.
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 800 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris och subventionerad SL-biljett. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Dina arbetsuppgifter
Dina främsta arbetsuppgifter är:
Självständig utredning samt planering och utförande av behandling av barn och ungdomar med tal- och språksvårigheter. Självständig utredning av elever med läs- och skrivsvårigheter. Samverkan med remittenter, vårdgivare inom barn- och skolhälsovård, andra utredande vårdinstanser samt aktörer inom barnomsorg och skola. Deltagande i nätverk och upparbetade samarbetsformer. Journalskrivning samt en del bokning. Samarbete med tolk förekommer. Kvalifikationer
Legitimerad logoped. Erfarenhet av mottagningsarbete eller logopediskt arbete inom pedagogisk verksamhet är meriterande.Dina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad, tydlig, positiv och nyfiken på nya arbetssätt och metoder och vill delta i klinikens utvecklingsarbete. Du har en hög arbetskapacitet och är bra på att prioritera. Vidare tror vi att du har en god samarbetsförmåga och att du har ett pedagogiskt förhållningssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Tillträde: 1 augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas.
Information om tjänsten lämnas av tf enhetschef Helena Vilcek, 08- 123 558 67.
Fackliga företrädare: SRAT Växel, tel. 08-442 44 60Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Om verksamheten
Vi arbetar inom ramen för vårdval Stockholm, sjukhusavtal och språkförskoleavtal. Förutom huvudmottagningen på Danderyds sjukhus har Logopedkliniken ytterligare åtta mottagningar i närliggande kommuner samt verksamhet inom slutenvården på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset. Logopedkliniken har drygt 100 medarbetare och rymmer de flesta logopediska inriktningar för barn och vuxna. Verksamheten bedrivs processinriktat och fokuserar i hög grad på klinisk utveckling och forskning. Logopedkliniken är en del av Verksamhetsområde Neurologis USV-enhet (Universitetssjukvårdsenhet). Kliniken tar varje år emot ett stort antal studenter från landets logopedutbildningar. Vi står för den kompetensutveckling som varje medarbetares uppdrag kräver.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2123".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 232100-0016)
Danderyds sjukhus, Logopedkliniken
Helena Vilcek 08-12355867
