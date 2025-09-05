Logoped med inriktning barn och dyslexi till Söderlogopederna i Stockholm
2025-09-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Är du en legitimerad logoped som vill jobba på en trivsam, väletablerad mottagning mitt på Södermalm?
Söderlogopederna är en privat mottagning som har avtal med Region Stockholm och ingår i Vårdval logopedi. Hos oss får du möjlighet att arbeta självständigt med flexibla arbetstider samtidigt som du samarbetar med erfarna och hjälpsamma kollegor. Vid nyanställning erbjuder vi introduktion och handledning utifrån behov. Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Vi söker en logoped som utreder och behandlar tal- och språkstörning hos barn samt genomför dyslexiutredningar på barn och ungdomar. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad logoped, gärna med några års erfarenhet av att jobba med utredning och behandling av barn i förskole- och skolålder. Erfarenhet av tidiga insatser, arbete med barn med NPF liksom kunskaper i TAKK är meriterande. Du bör ha en god förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du trivs med att samarbeta med andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten gäller ett års vikariat på heltid. Önskat tillträde december-25 alternativt januari-26.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: kontakt@soderlogopederna.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recitando AB
Magnus Ladulåsgatan 26 1TR (visa karta
118 66 STOCKHOLM Kontakt
Amanda Hjärpe amanda.hjarpe@soderlogopederna.se Jobbnummer
9493196