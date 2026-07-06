Logoped med ett särskilt intresse för röst och könsdysfori
Region Östergötland / Logopedjobb / Linköping Visa alla logopedjobb i Linköping
2026-07-06
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, Finspång
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eller i hela Sverige
Är du en logoped med ett särskilt intresse för röst och könsdysfori? Vill du arbete inom ett tvärvetenskapligt team, där du både behandlar och bidrar till utvecklingen av vården för patienter inom detta område?
Logopedimottagningen i Linköping är en del av Öron-, näs- och halskliniken på Universitets-sjukhuset i Linköping. Vi arbetar med personer som har röststörningar, könsdysfori, tumörsjukdomar i munhåla och svalg, hörselskador, språk- och talstörningar, dyslexi, dyskalkyli, LKG, stamning, oralmotoriska svårigheter samt dysfagi.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med stora möjligheter att utvecklas i din profession.
Här får du möjlighet att arbeta med avancerad logopedi inom ett av Sveriges största universitetssjukhus, med tillgång till handledning och kompetensutveckling. Som en del av vår grupp får du också ta del av ett starkt kollegialt stöd och möjlighet att bidra till forskning och utveckling inom logopedi. Din introduktion planeras efter dina behov.
Öron-, näs- och halskliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping (US), Vrinnevisjukhuset (ViN) i Norrköping och Lasarettet i Motala (LiM) svarar för all sjukvård i regionen inom öron-, näs- och halsspecialiteten. Som universitetsklinik har vi tre huvuduppdrag; att bedriva specialiserad vård, undervisa samt bedriva forskning och utveckling. Kliniken behandlar patienter från Östergötland men ger också specialiserad vård till patienter från regionerna Kalmar och Jönköping.
Vår verksamhet bedriver kirurgi och öppenvård i Linköping och Norrköping och kliniken som helhet består av vårdavdelning, öppenvårdsmottagningar, hörselvårdsmottagningar, tolkcentral, logopedi samt sekretariat. Kliniken omfattar cirka 240 anställda
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Region Östergötland har ett uppdrag inom nationell högspecialiserad vård (NHV)/könsdysfori och vi behöver nu förstärka vår arbetsgrupp av logopeder inom detta område. Delar av tjänsten kommer att innebära att du självständigt utreder och behandlar patienter med könsdysfori. Övriga delar av tjänsten är företrädesvis inom diagnosområdena röst och dysfagi.
Om dig
Du är legitimerad logoped och har ett genuint intresse för könsdysfori och erfarenhet av att arbeta med röstsvårigheter. Därutöver är erfarenhet och kunskap av FUS meriterande.
För att trivas i rollen ser vi att du är noggrann, lösningsorienterad och har förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Du har ett genuint intresse för att förbättra patienters livskvalitet och du har en god förmåga att kommunicera och kan anpassa dina behandlingsmetoder efter patientens individuella behov. Din erfarenhet och kompetens delar du gärna med dig av till kollegor och studenter. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Brigadgatan 19, plan 2 (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Logopedimottagningen på öron- näs- och halskliniken, US Linköping Kontakt
enhetschef
Ann-sofie Taleman 010-1030313 Jobbnummer
9992888