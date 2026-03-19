Logistisk Projektledare till Siemens Energy
2026-03-19
Publiceringsdatum2026-03-19Om företaget
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.Arbetsuppgifter
Siemens Energy söker en person till rollen som Logistisk Projektledare inom Service projektorganisation. Rollen innebär ansvar för materialförsörjning till globala kundprojekt, inklusive verktyg, instrument och reservdelar för gasturbininspektioner, modifieringar och reparationer. Du arbetar med både långsiktiga och kortsiktiga leveranser, samarbetar med kollegor internt och externt och driver projekt från beställning till leverans. Tydlig kommunikation, helhetsperspektiv och ansvarstagande är centralt.
Ansvarar för materialförsörjningen inom projekten, inklusive verktyg och instrument för planerat och oplanerat underhåll samt reparationer.
Följer upp och rapporterar materialstatus till projektledare, samt driver kontinuerlig dialog med kunder och lokala bolag för hög leveranssäkerhet.
Planerar och genomför leveranskickoff, samt koordinerar med inköp, verkstad, förråd, packning och spedition.
Övervakar leveranser, analyserar orsaker till avvikelser och vidtar korrigerande åtgärder för att säkerställa hög OTD (On-Time Delivery).
Agerar delprojektledare gentemot serviceverkstaden vid verkstadsarbeten.
Driver ständiga förbättringar, utvecklingsinitiativ och representerar logistisk projektledning i olika gränssnittsforum.Profil
Erfarenhet av Supply Chain eller Logistik eller relevant utbildning inom området.
God planeringsförmåga och strukturerad.
Intresse för kundrelationer och vana att koordinera mot flera gränssnitt.
Lagspelare som trivs med att samarbeta över avdelningsgränser och med olika professioner.
Kundfokuserad och van vid att arbeta i en dynamisk miljö med föränderliga förutsättningar.
Meriterande: kunskaper i SAP.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Ansökningsförfarande
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Isabella Palm, isabella.palm@skill.se
alt. 011-470 53 01. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
