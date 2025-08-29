Logistisk Projektledare till Siemens energy
Nu söker vi på Randstad en driven och strukturerad Logistisk Projektledare till Siemens Energy. I denna roll är du avgörande för att säkerställa att alla nödvändiga delar, verktyg och instrument finns tillgängliga vid rätt tid och plats för gasturbininspektioner, modifieringar och större reparationer globalt. Som Logistisk Projektledare erbjuds du ett dynamiskt arbete som innefattar både planering av långsiktiga leveranser och hantering av akuta logistikbehov. Du intar en central position i projektteamet, med ansvar för planering, rapportering och samordning av leveranser och reparationer. Rollen kräver ett tätt samarbete, både internt inom organisationen och externt med olika parter.
Ansvarsområden
Du kommer att delta i dagliga styrningar tillsammans med den operativa verksamheten i montaget.
En viktig del av ditt arbete är att aktivt bidra till att förbättra och utveckla processerna inom ditt ansvarsområde, samt att ge support och stöd till dina kollegor.Kvalifikationer
Som person behöver du vara strukturerad och noggrann i ditt arbete
Du ska kunna jobba både självständigt och i team och du har viljan att utveckla både dig själv och gruppen.
Erfarenhet av att jobba i SAP och Officepaketet är väldigt meriterande.
Har du tidigare arbetserfarenhet inom området Logistik/Planering är detta meriterande.
Du tycker om och har en stark förmåga att skapa goda relationer och trivs med att jobba mot flera olika gränssnittOm företaget
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
