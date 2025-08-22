Logistisk Projektledare till Siemens Energy
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik. Arbetsuppgifter
Vi på Skill söker nu en driven och strukturerad Logistisk Projektledare inom service projektorganisation till Siemens Energy. Här blir du en nyckelperson i att säkerställa att rätt delar, verktyg och instrument finns på rätt plats i rätt tid vid gasturbininspektioner, modifieringar och större reparationer världen över.
Om rollenSom Logistisk Projektledare får du ett varierat arbete där du både hanterar långsiktigt planerade leveranser och mer akuta behov. Du blir en central del i projektteamet med ansvar för planering, rapportering och samordning av leveranser och reparationer. Rollen innebär nära samarbete både internt, externt och globalt.
Dina arbetsuppgifter Ansvar för all materialförsörjning avseende material leveranser, leverans av verktyg och instrument för standardinspektioner alternativt modifieringar och stora reparationer samt leveransbevakning.
Koordinera leveranser och agera delprojektledare gentemot serviceverkstaden.
Följa upp leveranser ekonomiskt och rapportera till projektledare.
Hålla löpande dialog med lokalbolag och kund för att säkerställa leveranssäkerhet.
Leda leveranskickoff och samordna med inköp, verkstad, förråd, packning och spedition.
Arbeta med ständiga förbättringar och representera leveranskoordinering i olika forum. Profil
Du har antingen jobbat några år med Supply Chain och Logistik alternativt har en utbildning inom dessa områden.
God planeringsförmåga och ett strukturerat arbetssätt.
Trivs i en koordinerande roll med många kontaktytor och har ett intresse för kundrelationer.
En lagspelare som samarbetar smidigt över avdelningsgränser och med olika professioner.
Flexibel och lösningsorienterad, med förmåga att hantera snabba förändringar i en serviceverksamhet.
Kunskaper i SAP är meriterande.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
Siemens Energy erbjuder en dynamisk roll i en global miljö där du får kombinera planering, problemlösning och samarbete med fokus på kund och kvalitet. Här finns möjligheter att växa både professionellt och personligt i en framåtlutad organisation.
Ansökningsförfarande
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag.
