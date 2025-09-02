Logistisk Projektledare till konsultuppdrag inom serviceprojekt

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Logistikjobb / Norrköping
2025-09-02


Visa alla logistikjobb i Norrköping, Söderköping, Finspång, Linköping, Katrineholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Norrköping, Söderköping, Finspång, Linköping, Katrineholm eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-09-02

Beskrivning
Vi söker nu en Logistisk Projektledare till ett spännande konsultuppdrag i en global serviceorganisation.

Rollen innebär ett helhetsansvar för att säkerställa att rätt material - såsom verktyg, instrument och reservdelar - planeras, koordineras och levereras i tid till internationella gasturbinprojekt.

Du kommer att arbeta i en koordinerande roll där du kombinerar logistik, projektledning och service, nära både kund, verkstad och interna funktioner.

Dina arbetsuppgifter
Planera materialflöden och bevaka leveranser

Koordinera logistik mellan interna och externa parter

Säkerställa leveransprecision till pågående serviceprojekt globalt

Följa upp kostnader och bidra till ekonomisk kontroll i projekten

Arbeta både långsiktigt och kortsiktigt i nära samarbete med kund och verkstad

Kvalifikationer
Skall-krav

Utbildning eller erfarenhet inom logistik/supply chain

Erfarenhet av projektledning eller koordinerande roller inom logistik

Mycket god planeringsförmåga och förmåga att arbeta strukturerat

God samarbetsförmåga och serviceinriktat arbetssätt

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Meriterande

Erfarenhet av SAP eller andra affärssystem

Erfarenhet från internationella projektmiljöer

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och trivs med att ha många kontaktytor.

Anställningsvillkor
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund.

Omfattning: Heltid

Uppdragsperiod: enligt överenskommelse

Placeringsort: [ange ort, eller lämna öppen tills kund bekräftas]

Observera: För att vi ska kunna hantera din ansökan är det viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller skall-kraven. Vi arbetar med löpande urval och presentation av kandidater - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!

Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/732".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962)

Arbetsplats
Q i Linköping AB

Jobbnummer
9486980

Prenumerera på jobb från Quattro Bemanning & Rekrytering AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB: