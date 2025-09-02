Logistisk Projektledare till konsultuppdrag inom serviceprojekt
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Logistikjobb / Norrköping Visa alla logistikjobb i Norrköping
2025-09-02
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-02Beskrivning
Vi söker nu en Logistisk Projektledare till ett spännande konsultuppdrag i en global serviceorganisation.
Rollen innebär ett helhetsansvar för att säkerställa att rätt material - såsom verktyg, instrument och reservdelar - planeras, koordineras och levereras i tid till internationella gasturbinprojekt.
Du kommer att arbeta i en koordinerande roll där du kombinerar logistik, projektledning och service, nära både kund, verkstad och interna funktioner.Dina arbetsuppgifter
Planera materialflöden och bevaka leveranser
Koordinera logistik mellan interna och externa parter
Säkerställa leveransprecision till pågående serviceprojekt globalt
Följa upp kostnader och bidra till ekonomisk kontroll i projekten
Arbeta både långsiktigt och kortsiktigt i nära samarbete med kund och verkstadKvalifikationer
Skall-krav
Utbildning eller erfarenhet inom logistik/supply chain
Erfarenhet av projektledning eller koordinerande roller inom logistik
Mycket god planeringsförmåga och förmåga att arbeta strukturerat
God samarbetsförmåga och serviceinriktat arbetssätt
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av SAP eller andra affärssystem
Erfarenhet från internationella projektmiljöerDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och trivs med att ha många kontaktytor.Anställningsvillkor
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Omfattning: Heltid
Uppdragsperiod: enligt överenskommelse
Placeringsort: [ange ort, eller lämna öppen tills kund bekräftas]
Observera: För att vi ska kunna hantera din ansökan är det viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller skall-kraven. Vi arbetar med löpande urval och presentation av kandidater - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/732". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962) Arbetsplats
Q i Linköping AB Jobbnummer
9486980