Logistiktekniker för post- och pakethantering vid Swedavia godsmottagning
2025-09-10
Vill du ha en viktig roll i logistikkedjan på Sveriges största flygplats? Nu söker Swedavia en logistiktekniker som vill bidra till att post och paket når rätt mottagare i tid. Här får du arbeta i en dynamisk miljö där ordning, service och säkerhet står i fokus och där du blir en del av det dagliga flödet bakom kulisserna på Arlanda.Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
Uppdraget som logistiktekniker är ett konsultuppdrag via Poolia med start den 22 september 2025 och beräknat slutdatum 27 mars 2026. Tjänsten är på heltid och innebär närvaro på flygplatsen måndag-fredag kl. 07:00-15:00. Det finns möjlighet till förlängning i upp till ytterligare sex månader.
Som logistiktekniker på Swedavia godsmottagning kommer du bland annat att:
• Hantera inkommande paket till flygplatsens godsmottagning
• Registrera försändelser i godshanteringssystem
• Köra ut interna paket landside till mottagare inom Swedavia
• Två gånger i veckan (tisdagar och torsdagar) hantera och distribuera internpost
• Assistera i arbetet med inkommande gods vid godsmottagningen
Ditt arbete är en viktig del i att säkerställa att Swedavias interna leveranser når rätt mottagare på ett smidigt och tillförlitligt sätt.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en roll med mycket eget ansvar och där ordning och struktur är avgörande för att arbetet ska flyta på. Du är en person som har ett driv och en vilja att göra skillnad i vardagen, och du motiveras av att leverera hög kvalitet i ditt arbete.
Du är serviceinriktad och ser värdet av att samarbeta för att lösa uppgifter tillsammans med kollegor. Samtidigt är du självgående, initiativtagande och kan fatta beslut när situationen kräver det. Rollen kräver också en god förmåga att planera och prioritera, särskilt när tempot är högt och många leveranser ska hanteras parallellt.
Kvalifikationer:
• B-körkort är ett krav
• Erfarenhet från arbete inom logistik, lager, transport eller liknande är meriterande
• Du har god datorvana och är trygg i att arbeta med administrativa system
• Mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Då Arlanda är ett skyddsobjekt kommer en säkerhetsprövning och registerkontroll att genomföras innan anställning eller uppdrag kan påbörjas.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om verksamheten
Om Swedavia
Vi är alltid vakna, dygnet runt årets alla dagar. Det är här resan börjar. Swedavia vill göra mötet mellan människor enkelt och vi vill göra stora avstånd små. Vi bidrar till den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Via våra flygplatser kommer Sverige ut i världen och världen till Sverige. Vi vill att människor ska flyga med gott samvete och därför tar vi sikte på att vara världsledande i hållbarhet och på att driva klimatsmarta flygplatser.
Om Poolia
Poolia är ett rekryterings- och bemanningsföretag som sedan 1989 har specialiserat sig på att matcha kompetenta kandidater med attraktiva arbetsgivare. Vi arbetar inom en rad olika branscher och roller och är stolta över att hjälpa våra kunder att växa och våra konsulter att utvecklas.
Som konsult hos Poolia blir du en del av vårt nätverk och får möjlighet att arbeta på spännande uppdrag hos några av Sveriges mest välrenommerade företag. Vi erbjuder en trygg anställning, kollektivavtalade villkor och en personlig kontaktperson som stöttar dig under hela din resa. Ersättning
