Logistiksupport sökes till företag i Timrå
2025-12-16
Är du serviceinriktad, lösningsorienterad och trivs i en roll där du får kombinera kundkontakt med problemlösning? Som logistiksupport i Timrå blir du en nyckelperson som bidrar till att skapa trygghet för kunder och smidiga processer i vardagen.
I rollen som logistiksupport ansvarar du för att ge professionell service och support via telefon, hantera ärenden kopplade till logistik- och transportflöden samt följa upp och lösa problem i leveranskedjan. Du arbetar nära kollegor och andra avdelningar, där du bidrar till förbättringar och utveckling av rutiner som stärker hela verksamheten.Publiceringsdatum2025-12-16Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på din kundarbetsplats. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega. Vi är ett bemanningsföretag som värnar om den personliga kontakten med alla våra medarbetare. Vårt mål är att vara bemanningsbranschens bästa arbetsgivare.
Du kommer att bli anställd av KFX HR-partner, därför är det viktigt att du trivs i rollen som konsult. Som konsult är det viktigt att du kan ta egna initiativ, är flexibel och pålitlig. Du är vårt och kundens ansikte utåt och ska därför förstå vår och kundföretagets organisation. Våra ledord på KFX HR-partner är Stolthet, Omtanke och Engagemang, dessa ska genomsyra allt vi gör.Dina arbetsuppgifter
I rollen som logistiksupport blir du en viktig kontaktpunkt för kunder och samarbetspartners. Arbetet sker främst via telefon och du ansvarar för att ge service och support kopplat till logistiska flöden.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
• Ge support och service till kunder via telefon
• Hantera ärenden kopplade till logistik- och transportflöden
• Följa upp och lösa problem i leveranskedjan
• Samarbeta nära med kollegor och andra avdelningar för att säkerställa smidiga processer
• Bidra med idéer och lösningar för att utveckla arbetssätt och rutinerKvalifikationer
Vi söker dig som är:
• Serviceinriktad och trivs i en kommunikativ roll
• Driven och positiv med förmåga att hitta lösningar
• Noggrann, strukturerad och stresstålig
• Systemvan och bekväm med att arbeta i olika IT-system
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av logistik, förståelse för logistiska flöden eller erfarenhet från kundservice/support. Viktigast är dock att du har rätt inställning och vill bidra med energi och engagemang.Övrig information
Tillträde: enligt överenskommelse
Omfattning: heltid
Uppdraget är en visstidsanställning men med goda möjligheter till förlängning.
Lön: individuell lönesättning (Kollektivavtal Unionen)
Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Matilda Carlsson på matilda.carlsson@kfx.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ta därför chansen och sök redan idag!
