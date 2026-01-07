Logistikstrateg inriktning materialförsörjning och textilier
Din arbetsplats
Regionservice är en serviceorganisation som stödjer regionens olika verksamheter genom att erbjuda tjänster inom kundservice, logistik, lokalvård och måltider.
Vår kunddialog är central, och vi strävar efter att leverera tjänster med hög kvalitet och effektivitet.
Vill du bidra till effektiva och hållbara logistiklösningar inom vården? Som logistikstrateg får du ett övergripande ansvar för att utveckla inköps- och logistikprocesser. Du arbetar nära chefer och nyckelfunktioner, driver upphandlingar och optimerar sortiment och lagernivåer.
I huvudsak kommer du att arbeta med upphandling, sortiment och lagernivåer inom främst materialförsörjning. På sikt kan även andra områden bli aktuella. Rollen som logistikstrateg är en specialistfunktion med stort påverkansutrymme och ledande ansvar i upphandlingar och utvecklingsinitiativ. Du ansvarar för upphandlat sortiment och är kontaktperson gentemot leverantörer och har stor påverkan på vilka produkter som tas in i sortimentet.
Du kommer att tillsammans med regionens referensgrupper ansvara för regionens upphandlade sortiment, sköta daglig drift, analysera och följa upp samt arbeta med support av vårt grossistavtal i samverkan med bland andra upphandlingsenheten, vårdens enheter samt miljöenheten.
Dina kunskaper och kompetenser
Du har eftergymnasial utbildning med några års erfarenhet och god kompetens gällande process-, kvalitets- och utvecklingsarbete. Du har förmåga att sätta dig in i nya verksamheter och ett starkt fokus på kund, resultat och kvalitet. Det är viktigt att du har god kännedom om förbrukningsmaterial och kunskap om avtalade produkter.
Vi ser gärna att du har sjuksköterskekompetens eller kunskap inom laboratorieverksamhet, och att du har vana av att samarbeta både internt och externt i komplexa flöden. Erfarenhet inom logistikverksamhet är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och hög social kompetens liksom en god förmåga till samverkan med olika intressenter för att nå uppsatta mål. Rollen kräver att du är trygg i din kompetens och vågar ifrågasätta etablerade arbetssätt när du ser förbättringspotential, du är proaktiv, tar initiativ och trivs med att driva frågor självständigt i nära samarbete med andra.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
