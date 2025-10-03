Logistiksamordnare till ett spännande företag

Prowork Göteborg AB / Grovarbetarjobb / Göteborg
2025-10-03


Logistiksamordnare till byggprojekt i Göteborg
Vi söker en strukturerad och prestigelös logistiksamordnare - som gillar att ha koll på läget!

Till vår lager- och produktionsverksamhet söker vi nu en serviceinriktad och flexibel medarbetare som trivs med variation, ansvar och struktur. Du behöver ha grundläggande kunskaper inom logistik, godshantering och lagerarbete, men vi letar framför allt efter rätt person - någon som är lösningsorienterad, prestigelös och redo att hugga i där det behövs.

Om rollen:

I denna roll blir du en viktig kugge i samarbetet mellan lager, produktionsteamet och chaufförerna. Du arbetar tätt tillsammans med kollegor och ansvarar för att godset hanteras strukturerat och effektivt, från inleverans till uppmärkning, placering och uppdatering i systemen.

2025-10-03

Dina arbetsuppgifter
Ta emot och registrera inkommande gods

Hantera följesedlar och dokumentation

Märka upp, organisera och placera pallar och produkter

Hålla koll på lagersaldon och ändra vid behov

Delta i inventering och förbättring av lagerstrukturen

Arbeta med kranar och lyft i det dagliga flödet

Samarbeta med chaufförer och produktionen

Hjälpa till med verktyg och utrustning i containrar

Bidra till ordning och reda samt god kommunikation i teamet

Vem söker vi?

Du har grundläggande erfarenhet av lager/logistik

Du är noggrann, strukturerad och lösningsfokuserad

Du är serviceminded, prestigelös och flexibel

Du har god datavana

Du trivs med att jobba nära andra - och att ta eget ansvar

Företaget arbetar idag i Myloc, men kommer att byta till Lognet under hösten - du kommer vara delaktig i denna förändring, så det är viktigt att du har lätt för att sätta dig in i nya system och rutiner.

Låter det som dig? Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prowork Göteborg AB (org.nr 559205-4091)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Prowork AB

Kontakt
Ebba Käll
ebba.kall@prowork.se

Jobbnummer
9539469

