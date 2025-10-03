Logistiksamordnare till ett spännande företag
2025-10-03
Logistiksamordnare till byggprojekt i Göteborg
Vi söker en strukturerad och prestigelös logistiksamordnare - som gillar att ha koll på läget!
Till vår lager- och produktionsverksamhet söker vi nu en serviceinriktad och flexibel medarbetare som trivs med variation, ansvar och struktur. Du behöver ha grundläggande kunskaper inom logistik, godshantering och lagerarbete, men vi letar framför allt efter rätt person - någon som är lösningsorienterad, prestigelös och redo att hugga i där det behövs.
Om rollen:
I denna roll blir du en viktig kugge i samarbetet mellan lager, produktionsteamet och chaufförerna. Du arbetar tätt tillsammans med kollegor och ansvarar för att godset hanteras strukturerat och effektivt, från inleverans till uppmärkning, placering och uppdatering i systemen.

Dina arbetsuppgifter
Ta emot och registrera inkommande gods
Hantera följesedlar och dokumentation
Märka upp, organisera och placera pallar och produkter
Hålla koll på lagersaldon och ändra vid behov
Delta i inventering och förbättring av lagerstrukturen
Arbeta med kranar och lyft i det dagliga flödet
Samarbeta med chaufförer och produktionen
Hjälpa till med verktyg och utrustning i containrar
Bidra till ordning och reda samt god kommunikation i teamet
Vem söker vi?
Du har grundläggande erfarenhet av lager/logistik
Du är noggrann, strukturerad och lösningsfokuserad
Du är serviceminded, prestigelös och flexibel
Du har god datavana
Du trivs med att jobba nära andra - och att ta eget ansvar
Företaget arbetar idag i Myloc, men kommer att byta till Lognet under hösten - du kommer vara delaktig i denna förändring, så det är viktigt att du har lätt för att sätta dig in i nya system och rutiner.
Låter det som dig? Välkommen med din ansökan!
Prowork AB Kontakt
Ebba Käll ebba.kall@prowork.se Jobbnummer
