Logistiksamordnare sökes åt kunds räkning
Posti Logistics Staffing AB / Byggjobb / Stockholm
2025-10-15
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en Logistiksamordnare till ett större byggprojekt
Trivs du i en dynamisk miljö där samordning, struktur och kommunikation är avgörande? Är du en person som gillar att ta ansvar, har öga för detaljer och samtidigt förmågan att se helheten? Då kan rollen som Logistiksamordnare vara helt rätt för dig.
Som person är du lösningsorienterad, har lätt för att samarbeta och trivs i en roll där du får vara spindeln i nätet. Du kommunicerar tydligt och respektfullt, både på svenska och engelska, och du har erfarenhet från bygg- och anläggningsverksamhet eller logistikarbete.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Logistiksamordnare ansvarar du för att koordinera bygglogistiken till, på och från arbetsområdet, med fokus på säkerhet, framkomlighet och effektivitet. Du blir den naturliga kontaktpersonen för entreprenörer och övriga aktörer i projektet i alla logistikfrågor.
Dina uppgifter innefattar bland annat:
• Koordinera transporter och säkerställa en trygg arbetsmiljö på projektområdet
• Arbeta i system för leverans- och resursplanering
• Upprätta och uppdatera APD-planer
• Delta i möten, protokollföra och följa upp beslut kopplade till logistikdriften
• Genomföra säkerhetskontroller av projektområdet och rapportera avvikelser
• Säkerställa snöröjning, halkbekämpning och god framkomlighet för transporter och blåljus
• Upprätthålla och uppdatera kontaktlistor samt aktivt vårda kund- och entreprenörsrelationer
Vi söker dig som är:
• Strukturerad och van att ta ansvar i komplexa projekt
• Kommunikativ och lösningsorienterad, med god samarbetsförmåga
• Ordningsam och noggrann, men samtidigt flexibel när förutsättningarna förändras
• Trygg i rollen som samordnare och gärna med erfarenhet av arbetsledningKvalifikationer
• Relevant utbildning eller erfarenhet inom bygglogistik eller bygg- och anläggningsverksamhet
• Erfarenhet av arbetsledning
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Grundläggande arbetsmiljökunskap
• God datorvana
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av större byggprojekt i en samordnande roll
Den här rollen är säkerhetsklassad, vilket innebär att en säkerhetsprövning görs som en del av processen. Vi söker dig med en stabil bakgrund som vill bidra med engagemang och driv.
Ersättning
