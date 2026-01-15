Logistikplanerare i sommar - En unik chans att utvecklas!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Norrköping Visa alla lagerjobb i Norrköping
2026-01-15
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Vill du ha ett kvalificerat sommarjobb där du får använda din logistiska kreativitet och problemlösningsförmåga?
Är du studerande eller arbetssökande och har ett stort intresse för logistik och planering? Då har vi på Lantmännen Biorefineries rätt möjlighet för dig!
Vad innebär jobbet?
Som Logistikplanerare kommer du att ansvara för orderhantering, leveransplanering och fakturahantering. Du kommer att jobba i nära samarbete med flera avdelningar, som produktion, sälj och lager, samt hålla kontakt med externa åkerier för transportbokning. I ditt arbete ingår att hantera komplexa logistikuppgifter, vilket ställer höga krav på din noggrannhet och problemlösningsförmåga. Vi söker dig som trivs med att hålla ordning, och som har förmåga att hantera avvikelser på ett lugnt och sakligt sätt.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är i början av dina studier inom logistik, ekonomi eller motsvarande och som är noggrann, analytisk och driven. För oss är personliga egenskaper som flexibilitet, lösningsfokus och god kommunikationsförmåga avgörande tillsammans. Men även om du inte är student och har relevant utbildning eller erfarenhet inom logistik, är du också varmt välkommen att söka. Har du erfarenhet av affärssystem eller liknande arbetsuppgifter är det ett stort plus, men inget krav.
Viktiga egenskaper vi söker:
• Du är flexibel och kan anpassa dig till förändringar.
• Du har god kommunikativ förmåga och kan hantera både interna och externa kontakter professionellt.
• Du är lugn och kan hantera stressiga situationer på ett effektivt sätt.
• Du har en vilja att göra det lilla extra och se lösningar snarare än problem.
Arbetstid och plats
Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är mellan 7-16. Du kommer att arbeta på lantmännens kontor i Norrköping på Händelö. Tjänsten är ett sommarvikariat och vid rätta förutsättningar så finns möjlighet att arbeta extra vid behov efter sommarvikariatet samt nästkommande somrar.
Låter det intressant?
Tjänsten innebär ett konsultuppdrag via StudentConsulting och vi ser fram emot att höra från dig! Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag!
Vad väntar på dig?
• En möjlighet att arbeta med ett engagerat team inom logistik.
• Erfarenhet av att hantera logistikuppgifter och jobba i affärssystem.
• En chans att utveckla dina färdigheter inom logistik och planering.
• Ett arbete som gör skillnad i en verksamhet som påverkar hela värdekedjan.
Vi ser fram emot att höra från dig och förhoppningsvis välkomna dig till vårt team på Lantmännen Biorefineries!
Ansök nu och ta chansen att göra ett avtryck i en framstående organisation, oavsett om du är student eller har erfarenhet från branschen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Hanholmsvägen 69 (visa karta
)
602 38 NORRKÖPING Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Tobias Hermansson tobias.hermansson@studentconsulting.com Jobbnummer
9687061