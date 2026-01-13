Logistikofficer till Funktionsenheten på Försvarsmedicincentrum
Vill du kombinera djup materielkunskap med internationellt försvarssamarbete? Vi söker nu en erfaren och drivande logistikofficer (OR8) med fokus på utveckling av den försvarsmedicinska logistikkedjan - från koncept till funktion i förband.
Funktionsenheten (FunkE) utgörs av officerare, civila specialister som bland annat läkare och sjuksköterskor. FunkE består två avdelningar, Vårdgivaravdelningen och Utvecklingsavdelaningen. Vårt uppdrag är att utveckla och stödja krigsförbanden och Försvarshälsan med riktlinjer för säker och trygg sjukvård. FunkE bedriver också utveckling och försörjning med sjukvårdsmaterial och läkemedel samt forskning inom det Försvarsmedicinska området.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som logistikofficer på FunkE arbetar du i gränslandet mellan logistik, materielsystem, konceptutveckling och internationell samverkan. Du är en nyckelperson i utvecklingen av framtidens sjukvårdsförsörjning, med ansvar för att planera, leda och följa upp egna utvecklingsprojekt samt delta i försvarsmaktsgemensamma studier och konceptutveckling.
Du representerar Försvarsmakten (FM) i internationella forum kopplade till NATO:s och partnerländers arbete inom försvarsmedicinsk logistik och materiel. Du leder och genomför utvecklingsprojekt inom försvarsmedicinsk materiel och logistik, och delta i koncept- och förmågeutveckling inom ramen för FMs studier. Du företräder FM i NATO och internationella arbetsgrupper, och samverka med totalförsvarsaktörer, FMV, FMLOG och internationella partners.
I rollen arbetar du med dataanalys och använder data från FMs materieluppföljningssystem, såsom LIFT, PRIO, FENIX och LISA, för att identifiera trender och mönster som kan hjälpa till att förbättra försvarsmedicinsk materiel och logistik. Du säkerställer även interoperabilitet med NATO:s system, såsom LogFAS, NATO Codification System (NCS) och NATO Medical Information Management System (MedIS/MedCMI), för att säkerställa att FMs försvarsmedicinska materiel och logistik kan samarbeta effektivt med andra nationer och organisationer. Dessutom bidrar du till dokumentation, utbildning och utformning av metodstöd på svenska och engelska.
Du representerar FM i internationella forum kopplade till NATO:s och partnerländers arbete inom försvarsmedicinsk logistik och materiel. Försvarsmakten växer och arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas över tid.
KRAV
• Utbildning motsvarande logistikofficer OR8 inom Försvarsmakten
• Gedigen erfarenhet inom logistiktjänst
• Erfarenhet av materieltjänst och systemförvaltning
• God systemförståelse inom försvarsspecifik logistik
• God förmåga att kommunicera på svenska och engelska, i tal och skrift
• B-körkort
MERITERANDE
• Erfarenhet av internationella insatser eller övningar
• Tidigare deltagande i NATO:s arbetsgrupper eller samverkansprojekt
• Kunskap om ytterligare språk utöver svenska och engelska
• Kunskap om FM:s system: LIFT, PRIO, FENIX, LISA
• Erfarenhet av samarbete med FMV och försvarsindustrinPubliceringsdatum2026-01-13Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strategisk, analytisk och har förmåga att arbeta självständigt samt leda arbetsgrupper och projekt. Du behöver ha förmåga att växla mellan strategiskt och operativt arbete. Det är viktigt att du är lösningsorienterad, strukturerad och trivs i en komplex samverkansmiljö. Du behöver även ha ett intresse för teknik- och systemutveckling. Till sist behöver du vilja bidra till att stärka Sveriges och våra partners försvarsmedicinska förmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Göteborg, regelbundna resor förekommer
Civil eller militär befattning: Militär befattning, OR8
Tillträdesdatum: Enl. ök.
Upplysningar om befattningen
Rekryterande chef Krister Jakobsson, Tel. 031-69 20 00 (vxl).
Information om rekryteringsprocessen
Kontakta HR-avdelningen på FömedC om du har frågor om rekryteringsprocessen; fomedc-j1@mil.se
.
Fackliga företrädare
OFGBG (ofgbg-fomedc@mil.se
)
Försvarsförbundet (forsvarsforbundet-goteborg@mil.se
)
SACO (saco-gbg@mil.se
)
SEKO (seko-forsvar-goteborg@mil.se
)
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-03-13. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
