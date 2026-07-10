Logistikofficer till Försvarsmaktens Försörjningsenhet Norr
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2026-07-10
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eller i hela Sverige
Detta är en befattning för dig som trivs i en etableringsfas, där alla delar ännu inte är fullt ut på plats. Vill du vara med och etablera en ny stab i Boden och en omfattande logistikverksamhet i Norrland – då är detta jobbet för dig! Försörjningsenhet Norr stab kommer att vara motorn i uppbyggnaden av långsiktigt militär uthållighet i norr och du får en viktig roll i uppbyggnaden av en ny organisation i en vardag som präglas av utveckling, etablering och förändring.
Försörjningsenhet Norr
FörsE Norr är en nyetablerad enhet inom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) med ansvar för logistik till militärbaser och förband inom Militärregion Norr. Enheten befinner sig i en uppbyggnadsfas med ansvar för att etablera en stab i Boden samt förrådsverksamhet vid flera orter i Norrland. Verksamheten präglas av tillväxt, successivt ökade leveranser och behov av att utveckla fungerande strukturer, samverkan och arbetssätt över tid. Staben planeras består av både militär och civil personal med bred kompetens. Staben stödjer C FörsE Norr genom att skapa beslutsunderlag och säkerställa att fattade beslut omsätts i praktisk handling samt genom att planera, samordna och följa upp verksamheten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som logistikofficer vid Genomförandesektionen ansvarar du för att bereda, samordna och följa upp logistikfrågor till stöd för verksamheten. Du utgör ett kvalificerat stöd till ledningen och omsätter verksamhetens behov till praktiskt genomförande inom logistikområdet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Bereda, samordna och följa upp logistikärenden med tyngdpunkt på lagerhållning, materielomsättning och leveranser till hänvisade förband
Planera och samordna behov av skydds- och bevakningsåtgärder kopplade till logistikverksamheten
Ta fram beslutsunderlag, genomföra logistikberedningar och följa upp fattade beslut inom ansvarsområdet
Ansvara för arbete med behovssättning och krigsplacering samt samordna och utveckla processerna kopplade till krigsorganisationen
Vara samverkansofficer mot hänvisade förband i logistikfrågor. I rollen ingår att samordna behov och att utveckla samarbetet inom försörjningsområdet.
KRAVPubliceringsdatum2026-07-10Kvalifikationer
Specialistofficer, lägst SO7
Dokumenterad erfarenhet av arbete med behovssättning och krigsplacering av materiel
Körkort B - manuell.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och har god förmåga att se helheten samtidigt som du kan omsätta övergripande inriktningar till praktiska lösningar. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt på ett metodiskt och resultatinriktat sätt. Eftersom befattningen innebär omfattande samverkan med såväl interna som externa aktörer har du en god samarbetsförmåga, är kommunikativ och bygger förtroendefulla relationer.
Du har förmåga att prioritera när förutsättningarna förändras, trivs med att hantera flera parallella arbetsuppgifter och kan fatta välgrundade beslut även under tidspress. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och har ett professionellt förhållningssätt i ditt arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Dokumenterad erfarenhet av stabsarbete på bataljons-, brigad-, taktisk eller operativ stabsnivå
Dokumenterad erfarenhet av försörjnings-, transport- eller underhållstjänst och/eller logistikledning vid övningar eller insatser
God kunskap i Försvarsmaktens stödsystem, exempelvis PRIO, LIFT, IOR och LOGFAS
Erfarenhet från internationell tjänstgöring.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning för dig som inte redan är anställd inom myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Boden
Militär befattning
Resor i tjänsten förekommer
Tillträde: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kontakta enhetschef Övlt Joakim Svensson.
Fackliga företrädare
ORF/O – Jonas Axeheim
OFR/S - Håkan Antonsson
SACO - Pernilla Kjellgren
SEKO - Ola Andersson
Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-13. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
961 36 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9998854