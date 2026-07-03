Logistikofficer till Försvarsmaktens cyberförsvar i Stockholm
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2026-07-03
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Vill du värna om Sverige och vår rätt att leva som vi själva väljer i en digitaliserad värld?
Attacker över internet mot datorer och servrar sker världen över i allt större omfattning. Effekterna av en cyberattack kan få lika stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner som ett konventionellt väpnat angrepp.
Försvarsmakten är en organisation i ständig utveckling för att alltid vara beredda att värna Sveriges okränkbara frihet. Vi är beredda att göra det som krävs, även i de svåraste av situationer.
Försvarsmaktens cyberförsvar söker nu logistikansvarig. Vi söker dig som har erfarenhet av logistikarbete och som vill utvecklas i en stimulerande och unik miljö.
Om befattningen
I befattningen kommer du att arbeta med uppgifter rörande förnödenhetsförsörjning, inventering, teknisk tjänst samt transporter. Arbets- och projektledning ingår i tjänsten samtidigt som du själv inte ska vara rädd för att ta tag i saker. Du är en del av en större verksamhet och kommer även stödja andra med uppgifter efter behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Operativt logistikunderstöd
Beställning av materiel
Inventering av materiel
Ansvar för materielsystem inklusive periodiska översyner
Delta i förmågeutvecklingPubliceringsdatum2026-07-03Kvalifikationer
Officers- eller specialistofficersutbildning
Kunskap och erfarenhet inom logistik
Erfarenhet av arbetsledande befattning
Goda språkkunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Lägst B-körkort
Personliga kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, du bör ha förmåga att arbeta självständig och vara noggrann. För att trivas här behöver du ha ett högt säkerhetsmedvetande och vara flexibel inom ram för fastställda arbetssätt och rutiner. Du är strukturerad och har förmåga att dokumentera ditt arbete. Du har god förmåga att samarbeta och samverka med andra men även bekväm med att arbeta självständigt.Övrig information
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Försvarsmakten för andra personer än dina närmst berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med information är att det finns tjänster inom området som omfattas av sekretess.
Arbete på annan ort samt beredskap och skiftarbete kan förekomma. Resor i tjänsten kan förekomma både nationellt och internationellt.
Anställningsformen är tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning om du inte är anställd inom Försvarsmakten.
Placeringsort för tjänsten är Stockholm.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Frågor om tjänsten mejlas till cyberintresse@mil.se
Din ansökan vill vi ha senast 2/8 - 2026, ansökan med meritförteckning skickas till: cyberintresse@mil.se
, ange referens 77835. Eller via brev till Försvarsmakten Högkvarteret/FST STRA Cyber, Att EWI, Lidingövägen 24, 107 85 Stockholm. Märk kuvertet "Ansökan" och ange annonsens referens.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet: I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
107 85 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9991529