Logistikmedarbetare till välkänd kund i Trollhättan | Heltid
Manpower AB / Lagerjobb / Trollhättan Visa alla lagerjobb i Trollhättan
2025-11-17
Vill du arbeta med logistik i Trollhättan hos en välkänd kund? Vi på Manpower söker nu en engagerad och noggrann logistikmedarbetare för ett spännande konsultuppdrag. Som logistikmedarbetare blir du en central del av kundens verksamhet där du hanterar både praktiska och administrativa uppgifter inom lager och transport. Låter detta som något för dig? Välkommen in med din ansökan redan idag.
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund i Trollhättan. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos kunden.
Om jobbet som logistikmedarbetare
I rollen som logistikmedarbetare kommer du att arbeta med varierande uppgifter inom terminal och lager, där du är spindeln i nätet för att säkerställa effektiva flöden. Du kombinerar praktiskt arbete med administrativa uppgifter och kundkontakt.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
* Expediering av order och plock av gods
* Intag och uttag av helpallar
* Ompackning av varor
* Lastning och lossning av lastbilar och containers
* Databehandling och arbete i WMS-system
* Truckkörning och truckvård
* Inventering och scanning av gods
* Kund- och leverantörskontakt via mejl och telefon
* Övrigt förekommande terminalarbete
Övrig information
* Ort: Trollhättan
* Uppdragsstart: Omgående
* Uppdragslängd: 6 månader med stor möjlighet till förlängning eller anställning hos kund
Den vi söker:
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och trivs med att ha många bollar i luften. Du har erfarenhet av logistik och tycker om att kombinera praktiskt arbete med administrativa uppgifter. Du är en lagspelare som kommunicerar obehindrat på svenska och engelska och har god datorvana
Krav för tjänsten:
* Fullständig gymnasieutbildning
* Truckkort A4, B1 och B3
* Tidigare erfarenhet av truckkörning
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
* Erfarenhet av logistik, lager eller terminalarbete
* Erfarenhet av transportplanering
* God datorvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya system
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Erbjudande
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Manpower men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Quan Phan via e-post: quan.phan@manpower.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Ersättning
