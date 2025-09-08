Logistikmedarbetare till Lyreco i Växjö!
Lyreco-koncernen är ledande i Europa och världens tredje största distributör av produkter och tjänster för arbetsplatser. Lyreco har varit ett privatägt företag sedan 1926, och har ständigt anpassat sig till utvecklingen på arbetsplatser genom sitt ständiga fokus på att skapa bästa möjliga kundupplevelse, starka partnerskap med välrenommerade leverantörer och effektiv logistik. Staples i Växjö är numera en del av Lyreco- koncernen. Läs mer om Lyreco på deras hemsida: https://www.lyreco.se/
Vi på Maxkompetens i Växjö söker nu en logistiskmedarbetare till Lyreco.
I rollen som lagermedarbetare hos Lyreco blir du en viktig del av den dagliga produktionen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att plocka och packa ordrar samt bidra till en smidig och effektiv logistik. Du kommer att arbeta på två olika stationer. På den ena stationen följer du datorns instruktioner via headset för att plocka varor, medan du på den andra stationen kontrollerar att rätt produkter är packade.Profil
Vi vill anställa dig som är noggrann och prestigelös som person samt gillar att arbeta i team där man hjälps åt för att nå uppsatta mål. Som person är du snabb, engagerad och motiveras av att arbeta i en verksamhet där tempot är högt och där alla medarbetare är delaktiga. Vidare trivs du att arbeta fysiskt och är engagerad i ditt arbetssätt.
För att vara aktuell till tjänsten som Logistikmedarbetare till Lyreco behöver du som söker ha Truckkort (A1-A4) sedan tidigare. Vidare har du god kunskap i svenska.
Vi erbjuder dig
Vi sätter oerhört stort värde på dig som medarbetare hos oss på Maxkompetens. Hos oss får du en personlig och prestigelös konsultchef vars främsta uppgift är att du ska trivas på din arbetsplats, oavsett om du arbetar en kort period eller flera år som anställd hos oss. Exempel på kontakt med din konsultchef kan vara via telefonavstämningar, Teams-möten eller genom möten ute hos kundföretaget.
Vi vill inget hellre än att hjälpa dig att utvecklas och lyckas i din jobbkarriär. Samtidigt ger vi dig branschens bästa friskvårdsersättning. Självklart erbjuder vi dig en formell trygghet när det kommer till allt det arbetsrättsliga såsom lön, semester, arbetsmiljö, friskvård, pension och sjukfrånvaro som medföljer stämpeln av att vara ett auktoriserat bemanningsföretag. Hoppas att du vill hänga med oss!
Övrig information
Arbetstider: Tvåskift, varannan vecka 06:00-15:00 och 12:00-21:00 (10-19 fredag). Alternativt ständigt kväll måndag-torsdag 14:00-00:00, fredag 15:00-19:00.
Placeringsort: Växjö
Lön: enligt kollektivavtal
• Start: Enligt överenskommelse
Lyreco har valt att samarbeta med Maxkompetens i denna bemanningsprocess. För den här tjänsten blir du anställd som konsult hos Maxkompetens och arbetar ute hos Lyreco i Växjö. För rätt person finns det goda möjlighet att bli internt anställd efter en tid som konsult. Har du frågor angående tjänsten så kontakta gärna Lisa Andersson, ansvarig rekryterare på Maxkompetens.
Om Maxkompetens
Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och har kontor på fem orter fördelade på Kristianstad, Växjö, Halmstad, Borås och Stockholm. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och varje dag har vi ca 280 konsulter ute på uppdrag. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.
Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Ersättning
