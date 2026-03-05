logistikmedarbetare till kund i Landskrona
2026-03-05
Har du erfarenhet av lager- eller industriarbete och är van vid att arbeta i lagerhanteringssystem? Har du dessutom truckkort och körvana? Då kan detta vara tjänsten för dig! Vi söker nu engagerade logistikmedarbetare för framtida uppdrag hos vår kund i Landskrona, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Som konsult hos vår kund kommer du att arbeta i en dynamisk miljö där arbetsuppgifterna varierar beroende på avdelning. Du kan bland annat komma att:
• Flytta, packa och sortera råmaterial eller färdiga produkter.
• Hantera godsmottagning och registrering i SAP.
• Utföra truckkörning (motviktstruck, skjutstativtruck, ståstaplare) och traverskörning.
• Bidra med viss montage samt daglig dokumentation och uppföljning av produktionen.
Tjänsten är ett heltidsuppdrag med 6 månaders provanställning, med möjlighet till tillsvidareanställning för rätt person. Arbetstiderna är förlagda på dagtid
Om dig
Vi söker dig som är ansvarstagande, engagerad och har ett genuint intresse för industrin. Du trivs med att arbeta mot gemensamma mål, men har också förmågan att ta egna initiativ och driva ditt arbete framåt med struktur och noggrannhet. God samarbetsförmåga och kommunikativa färdigheter värderas högt, liksom din vilja att utvecklas och lära nytt.
För att lyckas i rollen behöver du ha:
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Tidigare erfarenhet från industri- eller lagerarbete.
• Erfarenhet av lagerhanteringssystem, vana vid att arbeta i SAP ses som ett stort plus.
• Giltigt truckkort samt vana vid att köra ståstaplare, skjutstativ- och motviktstruck.
• Meriterande med traverskort, och tidigare erfarenhet av ritningsläsning.
Viktigt att tänka på vid ansökan!
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV, där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område.
Observera att denna annons avser kommande uppdrag. Urval och intervjuer sker löpande, men eftersom behovet kan uppstå vid ett senare tillfälle kan svarstiden bli längre än normalt. Vi tackar för din förståelse!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linnea Johansson via Linnea.Johansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Fast lön
Fast lön Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Linnea Johansson Linnea.Johansson@adecco.se
9780224