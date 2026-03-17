Logistikmedarbetare till Guttsta Källa över sommaren
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Är du noggrann, trivs att arbeta båda självständigt och i grupp? Har du god truckvana av truckkörning och erfarenhet av lastning och lossning? Har du tidigare jobbat inom produktion? Då kan du vara den vi söker för tjänsten som logistikmedarbetare vid utlastningsavdelningen på Guttsta Källa i Kolsva utanför Köping!
Guttsta Källa söker nu dig som har tidigare erfarenhet ifrån truckkörning vid utlastningsavdelningen. Här kommer du arbeta med varumottagning och utlastning under sommaren. I rollen kommer du även att hantera lagerhållning av varorna, jobba mot deadlines och lasta och lossa lastbilar. Arbetet utförs både självständigt och i skiftlag vilket innebär att du som söker måste kunna ta egna beslut samt ha en god samarbetsförmåga med övriga avdelningar.
Personprofil
Vi söker dig som vill jobba inom lager med truckkörning som sin främsta arbetsuppgift. I tjänsten krävs det att du är noggrann, strukturerad och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du är engagerad, har en hög kvalitetsmedvetenenhet och kan arbeta i en miljö med höga säkerhetskrav.
För att du ska passa som logistikmedarbetare till Guttsta Källa ser vi att du:
• Har truckkort (A1-A4) och god truckvana
• Kan svenska och engelska
• Har god datavana
• Har körkort och egen bil
Meriterande om du har:
• Arbetat med lastning och lossning tidigare, samt inom produktion och tillverkning.
• Truckkort B1-4
Start: V.23
Omfattning: Heltid, v.23-33
Arbetstid: 07-16, 08-17, 09-18, arbetstider kan variera mellan dessa tider.
Plats: Kolsva, Köping
Företagspresentation
Redan 1895 tappades de första flaskorna med naturligt mineralvatten vid Guttsta Källa placerat i hjärtat av Bergslagen. Med en modern maskinpark produceras vatten. Produkterna består främst av dagligvaruhandelns egna märkesvaror samt andra private label uppdrag. Guttsta Källa AB, som nu sysselsätter cirka 15 personer, grundades år 1894. Den nuvarande företagsformen, Guttsta Källa AB, grundades sommaren 2011 och tillhör den finska koncernen Finn Spring Oy.
Bryggeriet är beläget i den lummiga Hedströmsdalen, ca en mil norr om Köping. Den viktigaste råvaran i produkterna, mineralvattnet, tas upp ur den naturliga källan i Guttsta.
Om PerformIQ
PerformIQ är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med en unik profil. Vi erbjuder personal med bakgrund inom idrotts- och föreningslivet kombinerat med utbildning och arbetslivserfarenhet. Genom idrotten har våra konsulter utvecklat prestationshöjande egenskaper och därmed skapat rätt verktyg för att lyckas bättre i arbetslivet. Det är PerformIQ! För mer information, besök www.performiq.se Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
