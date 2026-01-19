Logistikmedarbetare till Guideline Geo i Malå
2026-01-19
Vill du vara en nyckelspelare i ett världsledande svenskt exportföretag? Vi stärker nu upp vårt team i Malå med en Logistikmedarbetare som gillar att få saker gjorda, trivs med struktur och vill vara med och bidra till vår globala framgång.
Vi tillverkar tekniskt avancerade produkter i Malå och arbetar nära våra leverantörer, både regionalt och internationellt. Våra lösningar används av kunder över hela världen.
Rollen
Som Logistikmedarbetare ansvarar du för att se till att våra kundorder förbereds för leverans på ett bra och korrekt sätt. Detta inkluderar både sluttestning av våra produkter samt packning. Truck är ett givet fordon. Godsmottagning samt godslämning med en del kontakt transportpersonalen är en del av vardagen. Jobbet inkluderar fysisk aktivitet med en del lyft samt administration.
Du är en del av logistikavdelningen på fyra personer där vi alla samarbetar och drar åt samma håll där flexibiliteten är en viktig del i jobbet.
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Handlingskraftig - du tar tag i uppgifter och driver dem i mål
Strukturerad och noggrann med många detaljer
Kommunikativ och hjälpsam, med förmåga att skapa bra samarbete
Lugn och lösningsorienterad, även när tempot är högt
Flexibel
Tjänsten kan innehålla tunga lyft så god fysisk förmåga är en fördel
Van vid telefon, Teams och mejl som arbetsverktyg
Vi erbjuder
Hos oss får du en central roll i ett logistik team på fyra personer. Vi är ett familjärt bolag med stark vi-känsla, engagerade kollegor och fokus på tillväxt. Här märks din insats direkt - och du blir en viktig del av vår fortsatta resa.
Tjänsten är på heltid och placerad i Malå.
Ansökan & frågor
För mer information är du välkommen att kontakta:
Mattias Sundqvist, Logistikchef
072-248 4634 mattias.sundqvist@guidelinegeo.com
Varmt välkommen med din ansökan senast 8 februari, intervjuer kommer att ske löpande.
Vänligen skicka in din CV och personliga brev till mattias.sundqvist@guidelinegeo.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: mattias.sundqvist@guidelinegeo.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Guideline Geo AB (publ)
(org.nr 556606-1155)
Skolgatan 11 (visa karta
)
939 31 MALÅ Arbetsplats
Guideline Geo AB publ Jobbnummer
9692429