Logistikmedarbetare till Formstad Auktioner i Bromma
2025-10-13
Formstad Auktioner växer och vi söker nu en noggrann och serviceinriktad logistikmedarbetare. Tjänsten utgår från vårt showroom och lager i Bromma, nära Sundbyberg och Bromma Blocks. Vi använder Auctionet som plattform och arbetar med allt från antikviteter och konst till modern design.
Om rollen
Du ansvarar för flödet av föremål från inleverans till utlämning och frakt. Arbetet sker nära auktionsproduktionen tillsammans med värderare, fotografer och kundtjänst. Hos oss är tempot högt och dagarna varierade. I rollen ingår daglig kontakt med kunder vid hämtning och lämning. Vi söker dig som är ordningsam, snabb i steget och gillar att hjälpa kunder och kollegor.Publiceringsdatum2025-10-13Dina arbetsuppgifter
Hålla ordning i lagret, plock, placering och löpande optimering
Ta emot samt förbereda leveranser dagligen
Förbereda objekt inför fotografering och försäljning
Packa och emballera på ett säkert och materialeffektivt sätt
Hämtning och leverans av föremål till externa adresserKvalifikationer
Arbetslivserfarenhet från logistik, lager, e handel eller auktionshus
God svenska i tal och skrift samt grundläggande engelska
Fysisk uthållighet och trygg lyftteknik
Meriterande
Erfarenhet av Auctionet eller liknande plattform
B körkort och vana att köra mindre skåpbil
Erfarenhet av att hantera sköra och dyrbara objektDina personliga egenskaper
Strukturerad, noggrann och pålitlig
Serviceinriktad lagspelare som trivs nära kundflödet och kollegor
Stresstålig och lösningsorienterad med känsla för tempo och kvalitet
Ansvarstagande och initiativrik med öga för ordning
Formstad Auktioner är ett etablerat auktionshus i Stockholm. Auktionerna sker dagligen online via Auctionet och når 1 miljon köpare i över 180 länder med cirka 6.000.000 besök och 600.000 bud per månad. Läs mer på vår webbplats.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
E-post: info@formstad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Logistikmedarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Formstad AB
(org.nr 559012-7071), http://www.formstad.se
Gårdsfogdevägen 16 (visa karta
)
168 67 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Formstad Auktioner AB Jobbnummer
9554240