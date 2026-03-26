Logistikmedarbetare på deltid till Sodexo - AstraZeneca Mölndal
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Mölndal Visa alla lagerjobb i Mölndal
2026-03-26
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Vill du kombinera studier eller annat arbete med ett stabilt och utvecklande extrajobb? Nu har du chansen att bli en del av ett professionellt team i en högteknologisk och internationell miljö!
Sodexo söker nu en medarbetare på deltid till sin verksamhet på AstraZeneca i Mölndal. Här arbetar du i en säkerhetsklassad och välorganiserad miljö där kvalitet, struktur och samarbete står i centrum. Du blir en viktig del av logistikkedjan och bidrar till att verksamheten fungerar smidigt varje dag.
Om Sodexo på AstraZeneca
Sodexo ansvarar för flera viktiga servicetjänster inom AstraZenecas anläggning i Mölndal från logistik och materialhantering till restaurangservice. Du kommer att arbeta i en modern och innovativ miljö där höga krav på säkerhet, noggrannhet och professionalism genomsyrar allt arbete. Här får du möjlighet att utvecklas i en global kontext med tydliga rutiner och stark laganda.Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
Hantera in- och utleveranser av gods
Truckkörning i olika delar av verksamheten
Registrera och administrera gods i digitala system
Bidra till ordning och struktur i lagermiljön
Behjälplig vid möbleringar
Påfyllning av förbrukningsvaror i kontorsförråd
Påsikt kan det även bli aktuellt att stötta upp inom serviceområdet avfall
DETTA SÖKER VI
Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (studier eller arbete)
Är noggrann, ansvarstagande och har ett högt säkerhetstänk
Trivs i en strukturerad miljö med tydliga rutiner
Är flexibel, lösningsorienterad och tar egna initiativ
Har lätt för att samarbeta med andraKvalifikationer
Truckkort A1-A4, B1-B4 samt D1
Erfarenhet av lagerarbete och godshantering
God datorvana
Gymnasieutbildning
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Arbetstid
Dagtid, måndag-fredag kl. 07:00-16:00
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Frölundagatan 118 (visa karta
)
431 44 MÖLNDAL
StudentConsulting Kontakt
Agnes Sterner goteborg.bluecollar@studentconsulting.com
9822118