Logistikmedarbetare/försörjningstekniker, Solna
Region Stockholm / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-01-27
Nu söker vi efter flera personer som vill arbeta som Logistikmedarbetare/försörjningstekniker på timmar hos oss på Karolinska Universitetssjukhuset.
Vill du ha ett extrajobb där du känner att du gör skillnad och bidrar till en bättre vård? Då kan det vara dig vi söker!
Du erbjuds
möjlighet att arbeta på ett av Europas största universitetssjukhus
ett arbete där du känner att du gör skillnad och bidrar till att våra patienter får den bästa vården
individuellt introduktionsprogram anpassad till verksamheten och baserad på dina tidigare erfarenheterPubliceringsdatum2026-01-27Om tjänsten
Perioperativ medicin och intensivvård (PMI) är en sjukhusövergripande funktion för patientcentrerad och högkvalitativ vård samt forskning och utbildning inom perioperativ medicin och intensivvård för vuxna patienter vid Karolinska Universitetssjukhuset. Med perioperativ medicin avses anestesi, operation samt pre- och postoperativ verksamhet. Vi har verksamhet i både Huddinge och Solna.
Enheten Sterilteknik och Logistik är en viktig serviceenhet med huvudsakligt uppdrag att tillgodose opererande verksamheter med steril operationsutrustning samt engångssterilt material.
Logistikenheten utför förrådservice med lagerhållning och distribution av sterila förbrukningsartiklar samt sjukhussteriliserat gods. Inom sterilprocessen diskas, packas och steriliseras instrument och levereras till förrådet. Operationsavdelningar och vårdavdelningar lägger en beställning till logistikprocessen som levererar. Vår vision är att Sterilteknik och Logistik på Karolinska Universitetssjukhuset ska vara i en sterilteknisk enhet i världsklass!
Arbetsuppgifterna är sedvanliga lageruppgifter tex godsmottagning, plock och påfyllnad av lokalförråd.
Tjänsten vi erbjuder är en timanställning.
Vi söker dig som
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, snabbt kan ändra synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt
är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar
tar ansvar för din uppgiftKvalifikationerKvalifikationer
Avslutad gymnasieutbildning
God dator- och systemvana
Flytande svenska i skrift och tal
Meriterande:
Erfarenhet från att arbeta inom vård, gärna som operationsundersköterska
Erfarenhet av arbete med medicintekniska produkter och inom läkemedelsindustrin (renrum)
Erfarenhet från lagerverksamhet
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård är sjukhusets samlade resurs för anestesi, operation, pre- och postoperativ vård samt intensivvård för vuxna. Vi ansvarar också för tryckkammare (HBO), högspecialiserad smärtvård och de steriltekniska enheterna. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/Funktion-Perioperativ-Medicin-och-Intensivvard/
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
Karolinska Universitetssjukhuset, Perioperativ medicin och intensivvård Kontakt
Fredrik Ekström 08-12370276 Jobbnummer
9707130