Logistikkoordinator till vår kund i Stockholm
Inte Bara Post Bemanning AB / Logistikjobb / Stockholm Visa alla logistikjobb i Stockholm
2025-09-25
SNABBFAKTA
Omfattning: Heltid Arbetstider: Måndag till fredag kl.08-17.00 Ort: Centrala Stockholm Startdatum: Önskad start omgående Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning. Hybridlösning erbjuds inte, utan du arbetar huvudsakligen från kontoret.
DIN FRAMTIDA ARBETSPLATS
Inte Bara Post Bemanning söker nu en operativ logistikkoordinator till vår kund i Centrala Stockholm. Vår kund är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom tidig diagnos av arytmier och strokeprevention för sjukvården.
Företaget har en prestigelös och hjälpsam kultur där alla stöttar varandra. Det är ett litet bolag med tydliga arbetsrutiner och stort fokus på hållbarhet och personalens välmående.
DIN ROLL
I den här rollen ansvarar du för att planera och driva det dagliga logistikarbetet med fokus på lager, leveranser och kundsupport. Du koordinerar allt från inköp och packning av kit till tullhantering och frakt, samt säkerställer att nya kunder får en smidig uppstart. Du jobbar nära både interna system och externa parter, hanterar reklamationer, följer upp hållbarhetsmål och ser till att all kommunikation och dokumentation är uppdaterad. Praktiska moment som konfigurering, rengöring av utrustning och hantering av beställningar ingår också i din vardag.
VEM ÄR DU?
I den här rekryteringsprocessen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är junior i arbetslivet, är driftig och vågar ta för sig. Du gillar struktur och planering, kan hålla många bollar i luften utan att tappa fokus på detaljerna. Du är noggrann, metodisk och van att följa rutiner - särskilt när det kommer till kvalitet och processer. Vidare är du en person som tar ansvar, jobbar effektivt och säger till direkt om något inte går som planerat - vi gillar raka puckar och tydlig kommunikation. Du har ett lösningsfokuserat tänk och gillar att hitta smarta sätt att lösa problem. Dessutom är du en lagspelare som samarbetar lätt med andra och kan anpassa dig när saker förändras.
Vi söker dig som uppfyller nedan skallkrav:
Minst ett års arbetslivserfarenhet
Gymnasial utbildning
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
ÖVRIG INFORMATION
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Inte Bara Post Bemanning och vår kunds önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till oss. Detta är en direktrekrytering och du kommer bli anställd direkt hos vår kund.
Sök tjänsten genom att klicka på Skicka ansökan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
I denna rekryteringsprocess utförs bakgrundskontroll och referenstagning.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på rekrytering@rpbemanning.se
. Skriv vilken tjänst det gäller i ditt mail och länka gärna till annonsen. Ersättning
