Logistikkoordinator till Tekniskt Bolag i Göteborg!
2026-02-06
Har du en utbildning inom Logistik eller Supply Chain? Trivs du dessutom i en koordinerande roll där du får arbeta nära såväl leverantörer som interna team? Då kan rollen som logistikkoordinator vara något för dig! Här väntar en stimulerande miljö med goda utvecklingsmöjligheter. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
I rollen som logistikkoordinator kommer du att bli en viktig del av ett team som ansvarar för att planera och hantera transporter mellan vår kunds olika siter. Tillsammans med erfarna kollegor arbetar ni för att säkerställa effektiva och punktliga leveranser genom hela kedjan.
Som Logistikkoordinator kommer du att planera flödet av material och transporter, följa upp avtalade logistikrutiner och vara en central kontaktpunkt mellan interna funktioner, leverantörer och kunder. Vår kund ser även goda möjligheter till vidareutveckling i rollen och därför tror vi att du som söker är driven och engagerad.
Exempel på arbetsuppgifter:
Planera och hantera transporter mellan produktionssiter och till/från kund.
Utveckla och underhålla logistikplaner.
Säkerställa att leveranser sker enligt avtal, direktiv och projektplaner.
Planera och implementera materialflöden från leverantör till slutkund samt mellan leverantörer.
Fungera som kontaktperson mellan underleverantörer och leveransprojekt.
Stötta produktionsenheter i att anpassa och följa logistiska flöden mot underleverantörer.
VI SÖKER DIG SOM:Har en avklarad kandidatexamen inom Supply Chain, Logistik eller industriell ekonomi med tyngdpunkt i logistik.
Har arbetslivserfarenhet av en liknande roll, genom exempelvis sommar - eller deltidsjobb.
Har erfarenhet av att arbeta i affärssystem såsom IFS eller SAP.
Talar och skriver flytande på svenska och engelska, då båda språken kommuniceras såväl internt som externt i det dagliga arbetet.
Det är inte nödvändigt, men meriterande om du har:
Längre arbetslivserfarenhet av en likande roll, som logistikkoordinator.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta som konsult ute hos vår kund.
Denna befattning kräver att du genomgår och blir godkänd vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid.
Start: Enligt överenskommelse.
Placering: Göteborg.
Rekryteringsansvarig: Lina Lindroth.
Lön: Marknadsmässig.
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi tillämpar löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals - och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
