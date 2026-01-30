Logistikkoordinator till ett spännande uppdrag i Solna
2026-01-30
Vill du vara en del av ett framstående företag inom läkemedelsbranschen och samtidigt få ett aktivt, varierande och utvecklande arbete? Nu söker vi en noggrann och driven logistikkoordinator till ett läkemedelsföretag som tillverkar avancerade diagnostikprodukter. Arbetsplatsen ligger i Solna med mycket goda pendlingsmöjligheter.
Som logistikkoordinator blir du en viktig del av produktionen och ansvarar för att rätt kläder och utrustning finns på plats för att arbetet ska flyta på smidigt. Du kommer även arbeta med inventering, registrering av lagersaldon och andra uppgifter kopplade till materialflödet.
Det här är en aktiv och rörlig roll där du till stor del av dagen står och går, och du trivs därför bäst när du har ett jobb där du får vara i rörelse. Du gillar att ha många "bollar i luften" och du arbetar strukturerat även när tempot är högt.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Beställning och hantering av kläder och utrustning för produktionen
• Inventering och uppdatering av lagersaldon i aktuella system
• Löpande samarbete med kollegor i produktion och övriga avdelningar
• Säkerställande av god ordning och struktur i logistiken
Vem är du?
• Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Har goda kunskaper i engelska i tal och skift
• Har god dator- och systemvana
• Har tidigare erfarenhet av arbete inom lager eller produktion
• Har fullständig gymnasieexamen
Vi tror att för att du ska trivas i denna roll så söker du ett aktivt arbete med mycket rörelse. Du rr noggrann, ansvarstagande och gillar att arbeta i ett högt men kontrollerat tempo.
Arbetet är måndag-fredag dagtid. Detta är även ett vikariat för en föräldraledighet.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
