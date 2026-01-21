Logistikkoordinator Till Basf Metal Sweden Ab I Hofors
2026-01-21
Vill du arbeta i en administrativ roll där din noggrannhet gör verklig skillnad varje dag? Som logistikkoordinator blir du en central del av materialflödet på anläggningen och får en varierad vardag där du kombinerar systemarbete, koordinering och viss operativ hantering. Här får du arbeta i ett team med god stämning, högt säkerhetsfokus och en arbetsmiljö där struktur och kvalitet alltid står i centrum
<img src="https://sae3ndp007.blob.core.windows.net/swe/724127f4-ef0f-400d-8a47-f71f214c77e7.jpeg">
BASF Metals Sweden AB är ett företag som arbetar med återvinning av metaller ur främst katalysatorer och filter. Enheten i Hofors som vuxit stadigt senaste åren har nu 40 anställda och 5 ugnar som utgör huvudoperationerna. Vi behöver nu stärka upp vår logistikfunktion med ytterligare en medarbetare vars huvuduppgift blir att registrera och hantera inkommande material samt ansvara för produktionsrapportering och transportadministration.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
I den här rollen följer du materialet genom hela dess resa på anläggningen. Du tar emot leveranser, ser till att dokumentation och märkning stämmer och registrerar allt i systemen. Du skapar produktionsorder, håller ordning på lagersaldon och ser till att våra utleveranser sker korrekt och effektivt. Vid behov stöttar du även med enklare truckkörning för att hålla flödet smidigt.
Du kommer bland annat att:
Hantera och registrera inkommande och utgående material
Skapa order, etiketter och uppdatera systeminformation
Hålla lagerprecision och stötta produktionen med aktuella saldon
Säkerställa dokumentation mot chaufförer och tredjepartslogistik
Bidra till säkerhet genom att rapportera risker och följa rutiner
Vem är du
Du är noggrann, ansvarstagande och trygg i administrativa arbetsuppgifter där detaljer spelar roll. Med systemvana och några års erfarenhet av administrativt arbete trivs du i en roll där du får kombinera struktur, service och problemlösning. Du har lätt för att samarbeta men arbetar lika gärna självständigt när det behövs.
Vi tror att du har:
Gymnasieutbildning och goda kunskaper i engelska
Minst 2 års erfarenhet från administrativa roller
God datavana och gärna erfarenhet av affärssystem
Meriterande: SAP-erfarenhet, fabriksmiljö och truck- eller krankort
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och hoppas att just du blir en del av vår resa framåt.Kontaktuppgifter för detta jobb
I denna rekrytering samarbetar BASF Metal Sweden AB med Jefferson Wells. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryterare Mats Andersson, via mejl: mats.andersson@jeffersonwells.se
eller via telefon: 070-854 30 42
Välkommen med din ansökan senast den 15 februari!
