Logistikkoordinator/Speditör till företag i Enköping
2026-03-25
Är du en strukturerad person som trivs när dokumentation, kostnader och leveranser stämmer? Då kan det här vara en roll för dig.
Om rollen
Vi söker en noggrann och engagerad logistikkoordinator som kommer att arbeta brett med leveransbevakning, fraktadministration och vissa tullrelaterade frågor. Du blir en viktig länk mellan interna avdelningar och externa partners, i en roll där struktur, samarbete och uppföljning är centralt.
I rollen kommer du bland annat att arbeta med att:
bevaka leveranser och hantera fraktdokumentation
administrera fraktdebitering via UPS
matcha leverantörs- och tullfakturor
stötta i beräkning och uppföljning av landed cost
uppdatera och rapportera i affärssystemet Enterprise
bidra i förbättrings- och utvecklingsarbete
Vem vi tror att du är
Vi tror att du har erfarenhet från logistik, spedition, transportadministration eller liknande administrativ roll. Du är noggrann, strukturerad och har lätt för att sätta dig in i system, rutiner och dokumentflöden.
Som person är du ansvarstagande och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta självständigt, men fungerar också bra i samarbete med andra när flera delar behöver falla på plats samtidigt.
Det är meriterande om du har kommit i kontakt med tull, fraktdokumentation eller transportrelaterad fakturahantering tidigare, men det viktigaste är att du har rätt grund, ett strukturerat arbetssätt och viljan att lära dig.
Varför jobba hos oss?
Här får du en bred och varierad roll där du blir en viktig del av det dagliga logistikflödet. Du får arbeta nära verksamheten, bygga upp din kunskap inom området och bidra i ett team där noggrannhet, samarbete och förbättringsarbete värdesätts.
Ansökan: Detta är ett vikariat på 8 månader, med möjlighet till förlängning. Planerad start under April månad. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shark Bemanning AB
https://sharkbemanning.teamtailor.com
Kyrkogatan 16 (visa karta
)
745 31 ENKÖPING
