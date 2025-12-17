Logistikkoordinator med truckkort till Prodoc i Jordbro
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vill du ha en varierad roll där du kombinerar inköp och administration med praktiskt lagerarbete och truckkörning? Trivs du med ansvar, struktur och förbättringsarbete i vardagen? Då kan det här vara rätt roll för dig!
Du kliver in i en verksamhet med en tydlig struktur och höga ambitioner där målet är att bygga ett av marknadens bästa printlager. Avtal och system finns på plats, och du blir en del av en engagerad och sammansvetsad grupp som arbetar långsiktigt tillsammans.
Rollen innebär nära samarbete med huvudkontoret i Årstadal, där du är på plats ungefär en gång per kvartal, vilket skapar goda relationer och tydliga kontaktvägar. Företaget är en del av en mindre koncern med cirka 100 anställda, där du syns, får ansvar och ges verklig möjlighet att påverka.
Rollen är jämnt fördelad mellan inköp/administration samt operativt lagerarbete.
I den administrativa delen av rollen säkerställer du att rätt produkter finns på plats, till rätt pris och vid rätt tidpunkt vilket bland annat innebär:
• Dagliga inköp av företagets produkter (print och skrivare)
• Uppdatering och underhåll av affärssystemet
• Uppföljning av beställningar, leveranser, avvikelser och reklamationer
I det dagliga lagerarbetet kommer du att:
• Ta emot, kontrollera och registrera inkommande leveranser
• Säkerställa korrekta lagersaldon genom löpande inventering och uppföljning
• Arbeta med plock, packning och hantering av kundorder
• Köra truck och övrig lagerhantering
Personprofil
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och prestigelös, och som trivs i en varierad roll där du kombinerar administrativt arbete med praktiskt lagerarbete. Du motiveras av att ta eget ansvar, arbeta lösningsorienterat och vara delaktig i att utveckla och förbättra arbetssätt och rutiner i vardagen.
Du har god erfarenhet av lagerarbete och är van vid att köra truck. Parallellt med det har du även arbetat administrativt, exempelvis med inköp, orderhantering eller andra närliggande uppgifter, och känner dig trygg i att arbeta i affärssystem.
Utbildning & behörighet
• Gymnasieexamen
• B-körkort
• Truckkort
Erfarenhet & kompetens
• Några års erfarenhet av lagerabete
• Arbetat administrativt
• Goda datorkunskaper
• God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
• Förståelse för hur inköp och lager påverkar verksamheten
Plats: Jordbro, Haninge
Omfattning: Heltid 37,5h arbetsvecka
Start: Enligt överenskommelse
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Mattias Söderberg på nr. 072-157 27 76. Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen in med din ansökan!
Företagspresentation
Prodoc är ett svenskt företag som levererar skrivare och professionella printlösningar till företag och organisationer. De erbjuder helhetslösningar som omfattar hårdvara, mjukvara, service, support och logistik, med fokus på driftsäkra, kostnadseffektiva och hållbara utskriftsmiljöer.
Företaget har sitt huvudkontor i Årstadal och lagerverksamhet i Jordbro, och är totalt cirka 45 medarbetare. Vi ingår i Trexium-koncernen tillsammans med fyra andra bolag och är totalt omkring 100 anställda, med en samlad omsättning på cirka 350 miljoner kronor. Ersättning
