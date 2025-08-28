Logistikkonsult till bryggeri i norra Stockholm
Företag: Bryggeri i norra Stockholm
Startdatum: Omgående
OM KUNDEN
Vår kund är ett innovativt och prisbelönt svenskt bryggeri. Med sitt unika bryggeri och taproom i norra Stockholm skapar de experimentella och visuellt iögonfallande öl som exporteras till över 45 länder. Vår kund kombinerar hantverk, kreativitet och konst - och erbjuder en arbetsmiljö där nytänkande och passion för kvalitet står i centrum.
Kunden söker nu en driven logistikkonsult som vill vara en nyckelspelare i deras team och säkerställa att produkterna når världen på ett smidigt och korrekt sätt.

Arbetsuppgifter
Hantera och följa upp exportbeställningar på ett effektivt sätt.
Administrera, övervaka och dokumentera logistiska processer enligt gällande myndighetskrav (t.ex. EMCS och Tullverket).
Följa interna rutiner för logistik och rapportering.
Spåra försändelser och ta fram rapporter för uppföljning.
OM DIG
Strukturerad och noggrann arbetsstil
Naturlig känsla för planering
Självgående och metodisk
Förmåga att kombinera effektivitet med hög kvalitet
Erfarenhet av exportlogistik, gärna inom alkoholbranschen
God datorvana och trygghet i att arbeta med logistiksystem och digital dokumentation
ANSÖKAN
Låter det här som något för dig? Välkommen med din ansökan redan idag - vi hanterar ansökningar löpande!
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
