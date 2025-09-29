Logistiker till tillverkande bolag i Finspång
2025-09-29
Vill du vara med och säkerställa tillgången på reservdelar till avancerade energianläggningar världen över? Vi söker nu en lösningsorienterad logistiker som vill arbeta strategiskt med materialplanering i ett globalt sammanhang, och samtidigt vara en del av ett engagerat team med stark kultur och samarbetsanda.Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
Du kommer att ingå i ett taktiskt team som arbetar med att koordinera ledtidskritiska materialflöden för service och underhåll av gasturbiner. Rollen innebär nära samarbete med försäljning, leverans, inköp och planering, där du fungerar som en nyckelperson för att säkerställa tillgången på rätt delar i rätt tid.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Analys och prognosanskaffning av materialbehov
• In- och utfasning av komponenter
• Optimering av materialflöden i affärssystem
• Identifiering och hantering av risker i leveranskedjan
• Samarbete med interna funktioner för att lösa störningar på ett konstruktivt sätt
Vem är du?
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och har ett starkt driv att förbättra och utveckla. Du har lätt för att se helheter, identifiera risker och kommunicera lösningar. Du trivs både i team och med självständigt arbete, och har en god förmåga att bygga relationer.
Vi ser gärna att du har:
• Högskoleutbildning inom logistik, Supply Chain eller motsvarande
• Erfarenhet av behovsplanering och materialoptimering
• God vana vid affärssystem och Microsoft Office
• Förmåga att hantera och visualisera stora datamängder
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
