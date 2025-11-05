Logistiker till spännande uppdrag på Siemens Energy!
2025-11-05
Vi på Adecco söker nu en logistiker för uppdrag till vår världsledande teknikkund Siemens Energy i Finspång! Är du passionerad och driven inom logistikområdet vill vi höra från dig!

Om tjänsten
Vi söker en engagerad logistiker till vår kund för att arbeta i ett team med starkt fokus på att optimera leveranskedjan och förbättra effektiviteten. Som logistiker kommer du att spela en avgörande roll i att säkerställa att varor transporteras effektivt och att kundernas behov uppfylls på bästa möjliga sätt. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö där noggrannhet och problemlösning är avgörande för framgång.
Detta är ett konsultuppdrag via Adecco, tillsättning enligt överenskommelse.Arbetsuppgifter
• Planera och övervaka transport av varor för att säkerställa effektiv leverans
• Analysera och optimera leveranskedjan för att förbättra kostnadseffektiviteten
• Samarbeta med leverantörer och kunder för att säkerställa att alla logistiska behov uppfylls
• Utveckla och implementera strategier för att förbättra lagerhantering och distribution
• Hantera och lösa eventuella problem som uppstår under transportprocessen.
Om dig
För att passa bra och trivas i rollen ser vi gärna att du har kunskaper och erfarenheter inom supply chain, trivs med att arbeta i team och drivs av effektivisering och förbättringar. Vi söker dig som:
• Har högskoleutbildning inom logistik eller motsvarande
• Kommunicerar väl i tal och skrift på engelska och svenska
• Har erfarenhet av att jobba i affärssystem och har goda kunskaper i Microsoft Office. Erfarenhet av SAP är meriterande.
• Är lösningsfokuserad, analytiskt och har lätt för att skapa dig en överblick.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om ansökan
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. I denna process använder vi oss arbetspsykologiska tester.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryterare: Frida Olsson via Frida.Olsson@adecco.se
eller Jennie Karlsson via Jennie.Karlsson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Ersättning

Fast lön
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
