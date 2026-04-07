Logistiker med motorvana till Motorverkstad inom R&D
AVL MTC Motortestcenter AB / Logistikjobb / Södertälje Visa alla logistikjobb i Södertälje
2026-04-07
Företagsbeskrivning:
AVL is one of the world's leading mobility technology companies for development, simulation and testing in the automotive industry, and beyond. The company provides concepts, solutions and methodologies in fields like vehicle development and integration, e-mobility, automated and connected mobility (ADAS/AD), and software for a greener, safer, better world of mobility.
Arbetsbeskrivning:Vill du vara en nyckelspelare i en högteknologisk R&D miljö där kvalitet, flöde och precision står i centrum?
Vi söker nu en logistiker med motorvana och teknisk förståelse som vill bidra till att vår kunds motorverkstad fungerar effektivt och levererar i världsklass.
AVL är en ledande partner inom Electromobility, Vehicle och ADAS/AD inom fordons- och energiindustrin. AVL MTC, vårt svenska dotterbolag, har cirka 250 medarbetare baserade i Göteborg, Haninge, Stockholm och Södertälje. Hos oss får du arbeta nära experter i både svenska och globala team och vara del av projekt i teknikens absoluta framkant.
Som logistiker ansvarar du för att motorer, komponenter och provobjekt förflyttas smidigt och säkert genom hela verkstadsprocessen. I rollen får du en central funktion i att stödja tekniker, ingenjörer och testpersonal i en innovativ utvecklingsmiljö där precision och kvalitet är avgörande.
Arbetet innefattar ankomstkontroll av motorer och komponenter, där du kontrollerar, dokumenterar och verifierar inkommande gods enligt gällande specifikationer och kvalitetskrav. Du ansvarar även för internlogistiken och flödesstyrningen i verkstaden, vilket innebär att säkerställa att rätt material finns på rätt plats i rätt tid för att undvika flaskhalsar och skapa effektiva arbetsflöden.
En viktig del av rollen är hantering av motorer och R&D-specifika provobjekt. Det innefattar att flytta, märka och registrera motorer och komponenter på ett säkert och strukturerat sätt, samt att bistå vid förberedelser inför provning och montage. Du arbetar också för att upprätthålla ordning och reda i lager- och verkstadsytor och bidrar aktivt till förbättringsarbete för att hålla en hög standard i hela verksamheten.
Utöver detta ansvarar du för dokumentation och systemhantering, där du registrerar flöden och material i våra logistiksystem och deltar i utvecklingen av rutiner och arbetssätt för att ytterligare effektivisera logistikprocesserna.
Profilbeskrivning:För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av logistikarbete, gärna från industri, produktion eller R&D-miljö.
God motorvana - exempelvis från verkstad, motorhantering eller fordonstekniskt arbete.
Förmåga att hantera tunga komponenter på ett säkert och metodiskt sätt.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Dagtidstjänst
B körkort (krav).
Meriterande:
Erfarenhet av logistik- eller affärssystem
Eftergymnasial utbildning inom relevant tekniskt område.
Erfarenhet av provning eller utveckling i kontrollerad miljö.
Erfarenhet av kundnära arbete.
Som Person
Som person är du strukturerad, noggrann och trivs i en roll där ordning, säkerhet och flöde står i fokus. Du har lätt för att samarbeta med olika yrkesroller och kommunicerar tydligt oavsett om det gäller tekniker, ingenjörer eller testpersonal. Du är praktiskt lagd, motiveras av att lösa problem och få processer att fungera smidigt. Ett naturligt driv, ansvarskänsla och förmågan att skapa tydlighet i både arbetsflöden och ytor gör att du snabbt blir en uppskattad del av teamet
Vi erbjuder:På AVL blir du en del av ett globalt teknikföretag som ligger i framkant av utveckling, simulering och testning inom mobilitetens framtid. Som världens största oberoende aktör inom området, med över 12 000 medarbetare internationellt, driver vi innovation för en grönare, säkrare och bättre värld av mobilitet.
Vårt fokus sträcker sig över hela värdekedjan - från tidiga idé- och konceptfaser till industrialisering och serieproduktion. Vi arbetar med avancerad teknik inom elektrifiering, mjukvara, autonom körning, digitalisering och energieffektiva drivlinor, och hjälper våra kunder att forma framtidens mobilitetslösningar.
Hos oss får du en arbetsplats där du kan växa, påverka och vara med och driva teknikutvecklingen framåt - som gör verklig skillnad för framtidens mobilitet!
Intresserad?
I den här rekryteringsprocessen tillämpar vi löpande urval. Rekryteringsprocessen kan gå snabbt och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "39063-44088539".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avl Mtc Motortestcenter AB
(org.nr 556548-1867), http://www.avl.com
151 48 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AVL MTC Motortestcenter AB Kontakt
Fru
HR Sweden HR career@avl.com +46850065600
9840595