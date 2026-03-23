Logistikarbetare till vår kund strax utanför Karlstad
2026-03-23
Publiceringsdatum2026-03-23Om tjänsten
Logistikarbetare - för kunds räkning
Vill du ha en viktig roll i ett strukturerat och engagerat team där du är en nyckelperson i logistikkedjan? Vi söker nu en logistikarbetare för kunds räkning som vill vara med och säkerställa effektiva, korrekta och kvalitativa leveranser - både internt och externt.Om tjänsten
I rollen som logistikarbetare kommer du att ansvara för att planera, hantera och genomföra interna och externa leveranser i enlighet med företagets rutiner, kvalitetskrav och gällande regelverk. Du blir en del av ett sammansvetsat team med stark laganda och högt fokus på samarbete.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Hantering av ankommande gods (lossning, inleverans och transport till lagerplats eller relevant avdelning)
Packning av gods samt bokning av inrikes- och utrikesfrakter
Tömning och hantering av avfall
Proaktiv uppföljning av leveranser till och från verksamheten
Löpande kontakt med nationella och internationella kunder via e-post
Vi söker dig som
Är ansvarstagande, engagerad och serviceinriktad
Trivs med att arbeta strukturerat och noggrant
Har goda kunskaper i Officepaketet (Excel, Word, PowerPoint)
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Har truckcertifikat och erfarenhet av truckkörning
Meriterande
Utbildning och/eller erfarenhet inom logistik och transport
Traverskort
Erfarenhet av att arbeta i affärssystem, gärna MonitorDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är flexibel, lösningsorienterad och har ett starkt driv att utveckla både ditt eget och teamets arbete. Du trivs i en miljö där ordning och reda är en självklarhet.
Bli en del av IndustriSupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter - allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas.
Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid.
Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer - både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång - för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med.
Läs mer om oss på www.industrisupport.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2958". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hanna Sjöblom hanna.sjoblom@industrisupport.com +46 70 515 00 74 Jobbnummer
