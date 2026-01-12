Logistikarbetare till en av våra kunder i Hallsberg | Heltid
2026-01-12
Är du en driven och lösningsorienterad person som trivs i en dynamisk arbetsmiljö? Vill du arbeta på ett globalt företag som ligger i framkant inom fordonsindustrin? Då har vi en fantastisk möjlighet för dig. Just nu söker vi på Manpower logistikarbetare till vår kund i Hallsberg. Skicka in din ansökan redan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av oss på Manpower men arbeta på plats hos vår kund i Hallsberg.
Hur är det att arbeta som truckförare
Som logistikarbetare arbetar du med att säkerställa effektiva flöden inom lager och produktion. Ditt ansvar inkluderar truckkörning för att hantera material och produkter, samt att bidra till att upprätthålla hög kvalitet och noggrannhet. Du kommer vara en viktig del i teamet för att se till att arbetet löper smidigt och effektivt.
Övrig information
Placeringsort: Hallsberg
Arbetstider: Varierar mellan dagtid och 2-skift
Anställningsform: 6 månader visstid med chans till förlängning
Vem söker vi?
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du har en positiv inställning, är samarbetsvillig och bidrar till teamets framgång med ditt engagemang och din arbetsvilja. För att lyckas i rollen är det viktigt att du kan arbeta effektivt och med hög kvalitet samtidigt som du håller ordning och struktur i ditt arbete.
I övrigt krävs det att du har
Körkort och tillgång till bil
Flytande svenska i tal och skrift
Truckbehörighet A1-A4, B1-B4 och D1
Traverskort
Säkra lyft- certifikat
Det anses meriterande om du sedan tidigare har erfarenhet av truckkörning.
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Agnes Halvardson via e-post: agnes.halvardson@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.
