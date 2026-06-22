Logistikarbetare - Bygglogistik - Stockholm - Heltid
Simplex Bemanning AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-06-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en person som gillar praktiskt arbete, trivs i ett högt tempo och vill vara en del av något som verkligen syns? Då kan det här vara jobbet för dig!
Om rollen
Vår kund är en etablerad och växande aktör inom bygglogistik i Stockholm. De arbetar med innovativa lösningar för att effektivisera byggprocesser och bidra till en mer hållbar byggindustri. Nu söker de en logistikarbetare som vill vara en nyckelperson i det dagliga arbetet på arbetsplatsen.
Som logistikarbetare är du den som ser till att rätt material finns på rätt plats i rätt tid. Du bidrar direkt till att byggproduktionen flödar smidigt – och ditt arbete märks varje dag.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Ta emot och hantera byggmaterial vid ankomst
Transportera material till montageplatsen
Säkerställa ordning och säkerhet på arbetsplatsen
Förbereda inför nästa dags arbete så att produktionen kan rulla på utan hinderAnställningsvillkor
Anställningsform: Direktrekrytering – du blir anställd direkt av kunden
Placering: Stockholm
Arbetstider: Måndag–fredag, 06:30–15:30 (kvällsarbete 16:00–20:00 kan förekomma)
Lön: Enligt GFL
Start: Enligt överenskommelse
Vi söker dig som
Har god samarbetsförmåga och trivs i team
Är lösningsorienterad och har ett starkt säkerhetstänk
Kommunicerar väl på svenska
Har en fysisk grundkondition som matchar arbetsuppgifterna
Meriterande
Erfarenhet som lastkopplare (säkra lyft)
Erfarenhet från bygg eller logistikarbete, exempelvis som flaggvakt
Vi erbjuder
Lön enligt GFL-avtal
En inkluderande och stöttande arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom en växande organisation i en spännande bransch
I denna roll förekommer noggrann bakgrundskontroll och säkerhetsprövningar.Företaget
Vår kund är en ledande aktör inom bygglogistik med verksamhet i Stockholm. De kombinerar kunskap och modern teknik för att skapa effektivare och mer hållbara byggprocesser – och de välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter. Mångfald ses som en styrka.
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på att matcha rätt person med rätt uppdrag. Vi värdesätter långsiktighet, tydlig kommunikation och rätt matchning – för oss är det viktigt att du trivs, utvecklas och känner att du gör ett bra jobb varje dag.
Urval och intervjuer sker löpande – skicka in din ansökan redan idag! 🏗️ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://www.simplexbemanning.se/
116 45 STOCKHOLM Jobbnummer
9972936