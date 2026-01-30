Logistikansvarig - helhetsansvar för lager, leverans och kundservice
2026-01-30
Vill du ha en nyckelroll där du driver hela logistikflödet från order till leverans? Vi söker en strukturerad och serviceinriktad logistikansvarig som vill ta ansvar för lager, kvalitet, kundkontakt och daglig drift i en växande verksamhet.
Om rollen
I rollen som Logistikansvarig har du ett helhetsansvar för företagets logistik- och kundserviceprocesser. Du säkerställer att varje leverans håller hög kvalitet, att lagret är välorganiserat och att kunder får snabb och professionell service.
Rollen är operativ och varierad, där du arbetar nära både verksamhet och ledning. Du ansvarar för dagliga rutiner, uppföljning och förbättring av arbetssätt.

Arbetsuppgifter
Logistik & lager
Ansvara för hela logistikflödet - från mottagen order till packning, bokning och leverans.
Säkerställa korrekt märkning, EAN-koder, produktinformation, broschyrer och dokumentation inför leverans.
Utföra kvalitetskontroller på produkter före utskick.
Säkerställa att lagret är strukturerat, välorganiserat och effektivt.
Hålla ordning på lagersaldo och säkerställa att material alltid finns tillgängligt.
Genomföra inventering årligen eller vid behov.
Kundservice & administration
Besvara inkommande samtal och mejl.
Ge support kring order, leveranser och reservdelar.
Hantera post och utskick.
Sammanställa och rapportera veckovis till VD.
Vi söker dig som
Har mycket god organisationsförmåga och ett öga för detaljer.
Är strukturerad, ansvarstagande och självgående.
Har god problemlösningsförmåga och kan prioritera effektivt.
Har god datorvana och arbetar obehindrat i Microsoft Office.
Kommunicerar väl på svenska och engelska i tal och skrift.
Har erfarenhet av logistik, lager, administration eller liknande roll.
Trivs med att skapa ordning, kvalitet och stabila rutiner.
Vi erbjuder
En central roll med stort ansvar och möjlighet att påverka.
Ett nära samarbete med ledning och verksamhet.
En stabil arbetsplats med tydliga processer och utvecklingsmöjligheter.
En vardag där struktur, kvalitet och engagemang uppskattas.

Så ansöker du
Låter detta som nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag. Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556740-9403), https://www.eka1882.com/ Arbetsplats
EKA1882 Kontakt
Felix Wall felix@mijob.se Jobbnummer
9715519