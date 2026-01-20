Logistikadministratör till spännande uppdrag i Skövde!
2026-01-20
Vi söker nu en logistikadministratör med omgående start till vår partner i Skövde. Du blir en del av ett tätt sammansvetsat team med stort engagemang för företagets kunder. I rollen har du daglig kontakt med både kunder och interna avdelningar, där du ansvarar för att planera, koordinera och följa upp leveranser samt säkerställa att kundernas beställningar når fram korrekt och i rätt tid. Du kommer att arbeta parallellt med flera kunder, i ett stundtals högt tempo där mycket händer och kontaktytorna är många. Därför är det viktigt att du har ett skarpt öga för detaljer och noggrant följer upp varje avvikelse i transportkedjan.
Om tjänstenNedan är en sammanfattning av dina huvudsakliga ansvarsområden:
Granska och verifiera genomförda hämtninsuppdrag som rapporterats i systemet
Säkerställa att rätt körning och uppdrag är registrerade
Kontrollera och hantera ekonomiska flöden så att kund, åkare och företag faktureras och ersätts korrekt
Kommunicera med kunder vid avvikelser för att bedöma åtgärdsbehov och prioritet
Skapa nya ordrar vid behov, exempelvis vid akut ombokning
Agera på ersättningsanspråk från chaufförer, såsom stillastående tid eller andra tillägg
Säkerställa att samtliga transaktionssteg i en transport är genomförda och godkända
Följa upp tilläggstjänster och att rätt fakturaunderlag genereras
Vi söker dig somHar minst två års erfarenhet i liknande roll inom logistik eller transportadministration
Har eftergymnasial utbildning inom transport/logistik (eller motsvarande arbetslivserfarenhet)
Har god datorvana och erfarenhet av att arbeta i affärssystem
Talar och skriver flytande svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har goda ledaregenskaper och erfarenhet av en ledande roll, samt vana av att arbeta med dataanalys.
Rätt person för denna roll är noggrann, självständig och trivs i en miljö där tempot varierar. Du är en person med god förmåga att ta ansvar och arbeta analytiskt med att hantera komplexa flöden. Du har en naturlig fallenhet för att ställa frågor, ta ansvar och framför allt kunna prioritera bland dina arbetsuppgifter.
Om anställningenDetta är ett konsultuppdrag på initialt 6 månader med möjlighet till förlängning, där du blir anställd som konsult hos OIO. Förutsatt att du trivs väl och båda parter är nöjda i samarbetet finns möjlighet till förlängning av uppdraget. Anställningen kommer att inledas med en introduktion där du som ny får en gedigen introduktion av dina kollegor och stöd för att komma in i rutiner och system.
Omfattning: Heltid, kontorstider 07:00-16:00
Start: Omgående
Placering: Skövde. Distansarbete ej möjligt.
Kontaktperson: Dino Segetalo
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are.
