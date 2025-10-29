Logistikadministratör på Heltid till Ahlsell Norsborg!
Performiq AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-10-29
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Är du en fena på administration, kundservice och lagerarbete? Då kan du vara den vi söker till Ahlsell Norsborg!
Vi söker dig som är sugen på något mer än bara vanligt orderplock eller packning. De är ett litet team och tillsammans ska ni kunna utföra alla funktioner som krävs av ett lager i sin helhet. Det innebär en hel del administrativa uppgifter som inte ingår i sedvanliga lageruppgifter.
I arbete ingår;
• Löpande kommunikation mellan lagerarbetare, säljare och kund. Ahlsell har gods som kund äger och kund beställer ut sitt gods med specifika krav på leveransen.
• Mejl- och telefonsupport inom och utanför organisationen för orderhantering, leveransplanering och felsökning.
• Noggrann kontroll av ankommet gods utifrån följesedel.
• Skriva produktbeskrivningar, göra inleveranser, leveransplaneringar och felsökning i flera olika datorsystem parallellt.
• Orderplock
• Inventering
Personprofil
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av administration och service. Du kanske tidigare har arbetat tidigare som administratör, logistiksupport, ordermottagare eller inom ett serviceyrket med administration och kundkontakt. Vidare ser vi att du är:
Noggrann och strukturerad - Behöver ha detaljsinne och god förmåga att hålla fokus, då det sker noggranna kontroller samt registrering av gods.
God datorvana - En stor del av arbetet sker administrativt i deras datasystem. Har du arbetat i WMS (Warehouse Management System) samt Excel är det meriterande.
Serviceinriktad och kommunikativ - Löpande kundkontakt, främst via mejl och telefon men även fysiska möten. Kommer att vara ansiktet utåt för Ahlsell.
Initiativtagande och kan ta egna beslut - Kommer att arbeta under stort eget ansvar och kunna svara för ett helt artikellager.
Stresstålig - Klarar snabba vändningar och att arbeta under tidspress.
Behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
Meriter:
Orderplock sker med truck. Det är en merit om du redan har behörighet för skjutstativ och motviktstruck men inget krav.
Uppdraget ingår i vår konsultverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av PerformIQ med stor möjlighet till vidare anställning direkt hos kunden.
Skicka in din ansökan genom att trycka på "ansök". Vi värderar dina egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrotts- eller föreningslivet. Berätta vilken aktivitet du utövat, på vilket sätt det har format dig som person samt hur du tror att detta påverkar dig i denna roll.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-29Övrig information
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Plats: Norsborg
Arbetstid: 8-17 Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8873". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), http://www.performiq.se/ Arbetsplats
PerformIQ Work AB Jobbnummer
9580075