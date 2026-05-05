Logistikadministratör med systemintresse och driv att utveckla arbetssätt
Vi söker nu en logistikadministratör för omgående start till vår partner i Göteborg. Du blir en del av ett engagerat och sammansvetsat team där fokus ligger på att leverera hög kvalitet till bolagets kunder.
I rollen kombinerar du operativt logistikarbete med ett tydligt systemfokus. Du arbetar dagligen i affärssystemet och får en viktig funktion i att stärka och utveckla hur det används i verksamheten. För dig som trivs i att kombinera logistik, struktur och system finns här en möjlighet att ta stort ansvar och bli en naturlig kunskapsbärare internt.
Om tjänstenSom logistikadministratör ansvarar du för att övervaka, redan planerade transporter samt för att följa upp och säkerställa leveranserna från start till mål. Du har löpande kontakt med kunder och interna avdelningar och hanterar flera flöden parallellt i en miljö där tempot periodvis är högt.
Utöver det operativa arbetet förväntas du ta en aktiv roll i hur affärssystemet används i det dagliga arbetet och således vara en stöttepelare till dina kollegor och avdelningen i stort. Du bidrar med struktur, stöttar kollegor i systemfrågor och identifierar förbättringsmöjligheter i arbetssätt och processer.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Bevaka transporter för att säkerställa att dessa sker enligt plan samt hantera avvikelser i transportflödet
Se till att ekonomiska aktiviteter triggas korrekt för varje transport
Ta en aktiv roll i användningen av affärssystemet och bidra till ökad struktur och kvalitet i data
Stötta kollegor i systemrelaterade frågor och bidra till kunskapsspridning i teamet
Säkerställa korrekt pris- och fakturaunderlag där du svarar på frågor från andra interna avdelningar, exempelvis ekonomi
Svara på frågor från kunder, transportpartners och diverse kanaler inom bolaget
Vi söker dig somHar minst ett års erfarenhet från en liknande roll inom logistik eller transport
Har eftergymnasial utbildning inom logistik/transport, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Har ett tydligt systemintresse och trivs i att arbeta strukturerat i affärssystem
Är van vid att arbeta datadrivet och har god förståelse för hur systemstöd påverkar verksamheten
Talar och skriver flytande svenska och engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet av dataanalys eller varit delaktig i att förbättra arbetssätt kopplade till system.
Som person är du noggrann, analytisk och självgående. Du har en naturlig fallenhet för att skapa struktur, se samband och driva ditt arbete framåt. Samtidigt trivs du i en roll där du får stötta andra, dela med dig av kunskap och bidra till ett mer effektivt arbetssätt i teamet.
Om anställningenDetta är ett konsultuppdrag på initialt 6 månader med möjlighet till förlängning. Du blir anställd som konsult och arbetar hos vår partner i Göteborg. Förutsatt att samarbetet fungerar väl finns goda möjligheter till en förlängning av uppdraget.
Du får en gedigen introduktion där du successivt sätts in i både arbetsuppgifter och system, med stöd från erfarna kollegor.
Omfattning: Heltid, kontorstider 07:00-16:00
Start: Omgående
Placering: Göteborg (arbete på plats)
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
