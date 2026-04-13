Logistik- och tullmedarbetare till Feldt 's Fisk

2026-04-13


Feldt's Fisk och Skaldjur AB söker dig som vill arbeta med internationell logistik, tull, import/export och komplexa varuflöden - Göteborg eller Kungshamn.

Feldt's Fisk och Skaldjur AB fortsätter att växa och vi söker nu en nyckelperson till deras logistik- och tullfunktion. Här får du en central roll i ett internationellt flöde av fisk- och skaldjursprodukter där precision, struktur och regelverk är avgörande för verksamhetens framgång.

Publiceringsdatum
2026-04-13

Arbetsuppgifter
I rollen som Logistik- och tullmedarbetare har du en central funktion i att säkerställa effektiva och korrekta varuflöden i den internationella verksamhet. Du arbetar brett med planering, koordinering och uppföljning av transporter samt ansvarar för att tullhanteringen sker enligt gällande regelverk. Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med både interna och externa parter. Vidare kommer du i rollen som Logistik- och tullmedarbetare att:

Planera, upphandla, administrera och följa upp nationella och internationella transporter

Ansvara för import- och exportdokumentation, varuklassificering, fångstcertifikat, hälsointyg och ursprung

Säkerställa efterlevnad av tull-, handels- och regelverk

Fungera som kontaktperson gentemot speditörer, tullombud, leverantörer och myndigheter

Stötta inköps- och produktionsorganisationen i logistik- och leveransfrågor

Arbeta med analys, uppföljning och förbättring av logistikflöden och processer

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi tror att du som söker har utbildning och/eller erfarenhet inom logistik, internationell handel eller liknande område, och att du har god och praktisk kunskap inom tullhantering, import och export. Som person är du strukturerad, noggrann och ansvarstagande. Vidare har du en analytisk och lösningsorienterad inställning samt trivs i samarbete med många olika kontaktytor. Du arbetar metodiskt och har lätt för att planera och prioritera även i en miljö med högt tempo.

Erfarenhet av tullhantering och import/export

God systemvana och är trygg i att arbeta med administrativa processer samt Officepaketet

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift

Erfarenhet från livsmedels- eller fisk- och skaldjursbranschen är meriterande

OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Logistik- och tullmedarbetare är en direktrekrytering där du blir anställd av Feldt's Fisk och Skaldjur AB med placering i Kungshamn eller Göteborg. För den här rekryteringen sköter Eterni Sweden anställningsprocessen och alla eventuella frågor kring tjänsten hänvisar vi till Eterni Sweden och ansvarig rekryterare Amanda Olsson på Amanda.olsson@eterni.se eller 073-861 72 36.

ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mejl behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Varmt välkommen med din ansökan!
Plats: Kungshamn / Göteborg
Start: Omgående

Arbetstider: Kontorstider måndag - fredag

Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb.

Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
412 51  GÖTEBORG

Feldt's Fisk Och Skaldjur Aktiebolag

Amanda Olsson
amanda.olsson@eterni.se

9850649

