Logistik- och tullmedarbetare till Feldt 's Fisk
Eterni Sweden AB / Speditörsjobb / Göteborg Visa alla speditörsjobb i Göteborg
2026-04-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Feldt's Fisk och Skaldjur AB söker dig som vill arbeta med internationell logistik, tull, import/export och komplexa varuflöden - Göteborg eller Kungshamn.
Feldt's Fisk och Skaldjur AB fortsätter att växa och vi söker nu en nyckelperson till deras logistik- och tullfunktion. Här får du en central roll i ett internationellt flöde av fisk- och skaldjursprodukter där precision, struktur och regelverk är avgörande för verksamhetens framgång.
I rollen som Logistik- och tullmedarbetare har du en central funktion i att säkerställa effektiva och korrekta varuflöden i den internationella verksamhet. Du arbetar brett med planering, koordinering och uppföljning av transporter samt ansvarar för att tullhanteringen sker enligt gällande regelverk. Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med både interna och externa parter. Vidare kommer du i rollen som Logistik- och tullmedarbetare att:
Planera, upphandla, administrera och följa upp nationella och internationella transporter
Ansvara för import- och exportdokumentation, varuklassificering, fångstcertifikat, hälsointyg och ursprung
Säkerställa efterlevnad av tull-, handels- och regelverk
Fungera som kontaktperson gentemot speditörer, tullombud, leverantörer och myndigheter
Stötta inköps- och produktionsorganisationen i logistik- och leveransfrågor
Arbeta med analys, uppföljning och förbättring av logistikflöden och processer
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi tror att du som söker har utbildning och/eller erfarenhet inom logistik, internationell handel eller liknande område, och att du har god och praktisk kunskap inom tullhantering, import och export. Som person är du strukturerad, noggrann och ansvarstagande. Vidare har du en analytisk och lösningsorienterad inställning samt trivs i samarbete med många olika kontaktytor. Du arbetar metodiskt och har lätt för att planera och prioritera även i en miljö med högt tempo.
Erfarenhet av tullhantering och import/export
God systemvana och är trygg i att arbeta med administrativa processer samt Officepaketet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Erfarenhet från livsmedels- eller fisk- och skaldjursbranschen är meriterande
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Logistik- och tullmedarbetare är en direktrekrytering där du blir anställd av Feldt's Fisk och Skaldjur AB med placering i Kungshamn eller Göteborg. För den här rekryteringen sköter Eterni Sweden anställningsprocessen och alla eventuella frågor kring tjänsten hänvisar vi till Eterni Sweden och ansvarig rekryterare Amanda Olsson på Amanda.olsson@eterni.se
eller 073-861 72 36.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mejl behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Plats: Kungshamn / Göteborg
Start: Omgående
Arbetstider: Kontorstider måndag - fredag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
412 51 GÖTEBORG Arbetsplats
Feldt's Fisk Och Skaldjur Aktiebolag Kontakt
Amanda Olsson amanda.olsson@eterni.se Jobbnummer
9850649