Logistik- Och Produktionstekniker Till Mivo
2026-04-14
Logistik- och produktionstekniker till MIVO (Stockholm)
Vill du arbeta i ett växande teknikbolag där du får kombinera logistik med praktiskt arbete inom elektronik? MIVO söker nu en noggrann och ansvarstagande medarbetare till vårt team i Stockholm.
Om rollen
I denna roll kommer du att arbeta med både logistik och produktion. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Hantering och leverans av kundorder
Plock, pack och koordinering av utskick
Slutmontering av våra egenutvecklade elektronikprodukter (MIVO Connect)
Testning och kvalitetskontroll av produkter
Du blir en viktig del av vår verksamhet och bidrar till att säkerställa hög kvalitet och leveransprecision.
Vi söker dig som:
Är noggrann och strukturerad
Har ett högt ansvarstagande och kan arbeta självständigt
Trivs med praktiskt arbete
Har ett intresse för teknik och elektronik (meriterande men inget krav)Publiceringsdatum2026-04-14Om företaget
MIVO utvecklar smarta elektroniklösningar för uppkopplade fastigheter. Vi är ett mindre team med stort driv och sitter på Industrigatan 4B i Stockholm. Läs mer på www.mivo.se.
Anställningsvillkor
Fast lön: 28 000 kr/månad
Tjänstepension enligt ITP1
Friskvårdsbidrag: 5 000 kr/årSå ansöker du
Låter detta intressant? Skicka din ansökan till oss så snart som möjligt - vi intervjuar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: hr@mivo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mivo Technology AB
(org.nr 556864-3349)
Industrigatan 4 B (visa karta
)
112 46 STOCKHOLM Jobbnummer
